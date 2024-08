Erholung im Kreise der Familie Royale Sommerferien auf Balmoral: Prinzessin Kate soll dabei sein

Bei ihrem Auftritt in Wimbledon sah Kate blendend aus. Dass sie nun die Reise nach Schottland antreten soll, werten Experten als gutes Zeichen, dass es mit der Genesung weiter vorangeht. (ae/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 07:46 Uhr

König Charles plant einen langen Sommerurlaub in Schottland. Und auch Prinzessin Kate soll Berichten zufolge trotz ihrer Krebserkrankung nach Balmoral reisen, um entspannte Wochen mit der Familie zu verbringen.

Die britische Königsfamilie rund um König Charles III. (75) wird ihre Sommerferien traditionell wieder auf dem Balmoral-Anwesen in Schottland verbringen. Auch die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (42) soll samt Ehemann Prinz William (42) und den drei Kindern an der Auszeit teilnehmen.

Kates längste Reise seit der Diagnose

Nachdem lange unklar war, ob Kate inmitten ihrer Behandlungen nach Balmoral reisen werde, stehe der Familien-Sommer nun fest, wie "The Mail on Sunday" berichtete. Die 42-Jährige wolle während der Schulferien schöne Stunden auf dem Landsitz mit Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) verbringen. Es werde ihre längste Reise seit der Krebsdiagnose sein, wie es weiter hieß.

Im Januar musste sich die Prinzessin einer nicht näher beschriebenen Operation im Bauch-Raum unterziehen. Danach sei eine Krebs-Erkrankung festgestellt worden, wie Kate im März in einem Video bekannt gegeben hatte. Seitdem wurde sie nur zweimal in der Öffentlichkeit gesehen. Sie nahm im Juni an der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für den König teil, im Juli überreichte sie die Trophäe beim Wimbledon-Tennisturnier. Die meiste Zeit verbrachte sie während ihrer Genesung in ihrem Familienhaus in Windsor, Adelaide Cottage, und ihrem Ferienhaus Anmer Hall in Norfolk.

Jeden Sommer auf Balmoral

Trotz ihrer Erkrankung möchte sie aber offenbar nicht auf den traditionellen Urlaub in den schottischen Highlands verzichten. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William 2011 verbrachte sie dort jeden Sommer. Schloss Balmoral galt als das Lieblingsdomizil von Queen Elizabeth II. (1926-1922), die dort auch starb. Seitdem dürfte das Anwesen eine noch emotionalere Bedeutung für die Königsfamilie haben.

Auf dem weitläufigen Balmoral-Areal können die Royals ungestört verschiedenen Aktivitäten in der Natur nachgehen – wie etwa Angeln, Jagen, Picknicken und Grillen. Die verstorbene Königin wurde oft beim Reiten oder beim Fahren mit ihrem geliebten Range Rover gesehen.

In diesem Jahr könnte die Auszeit besonders nötig sein für die Royal Family, schließlich liegen harte Monate hinter ihr: Neben Kate erhielt auch König Charles Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose. Wegen der Behandlung verzichtete auch er einige Wochen auf öffentliche Auftritte. Die übrigen Familienmitglieder mussten mehr Termine übernehmen.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43), die sich 2020 als arbeitende Royals zurückgezogen hatten und in die USA zogen, sollen erneut keine Einladung nach Balmoral erhalten haben.