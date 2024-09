Tom Parker-Bowles gibt Geheimnis preis Royale Vorlieben gelüftet: So speisen Charles und Camilla am liebsten

König Charles und Königin Camilla haben sehr bodenständige Ernährungsgewohnheiten. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 16:01 Uhr

Einmal speisen wie das Königspaar von England: Camillas Sohn Tom Parker-Bowles lüftet in seinem neuen Kochbuch das Geheimnis um die Essensvorlieben seiner königlichen Mutter und ihres Ehemannes, König Charles.

Wie speist man wahrlich königlich? Dieses Geheimnis wird nun gelüftet – zumindest was die britische Königsfamilie anbelangt. Tom Parker-Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), gibt in seinem neuen Kochbuch Einblicke in die Ernährung seiner Mutter und ihres Ehemannes, König Charles (75).

Video News

So essen Königin Camilla und König Charles

Anlässlich der Veröffentlichung von "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III" beschreibt er die Ernährungsvorlieben des britischen Königspaares in einem Artikel für die "Daily Mail". Laut Parker-Bowles ernähren sich Charles und Camilla "einfach, gesund und bewusst saisonal". Ihre Mahlzeiten werden demnach vom königlichen Küchenchef Mark Flanagan zubereitet, der sie auch von Anwesen zu Anwesen begleite.

König Charles beschreibt sein Stiefsohn als "wahren Food-Helden", der sich an das halte, was er predige. Vor allem wenn es um Nachhaltigkeit gehe. Die Speisekammer des Königshauses sei oft mit "saisonalen Ernten der königlichen Ländereien" gefüllt. Neben Obst und Gemüse wie "Erbsen, Erdbeeren, Himbeeren und Mangold" stünden auch "Wild, Rind und Lamm" auf dem Speiseplan. Am Tisch des Monarchen gebe es "keine Verschwendung".

Charles lässt Mittagessen oft ausfallen

Charles lasse oft das Mittagessen zugunsten eines "entspannten" Nachmittagstees ausfallen. Diese britische Tradition nehme sein Stiefvater sehr ernst, so Tom Parker-Bowles. Der Tee werde traditionell um 17 Uhr serviert. Dazu gebe es typische Kleinigkeiten wie "Macarons, Scones, Waffeln, Kekse, Petit Fours, Pralinen, Chelsea Buns und Shortbread sowie Brötchen, Crumpets, pochierte Eier auf Toast, eingelegte Garnelen und Sandwiches belegt mit Huhn, Räucherlachs, Schinken und Senf".

Camilla hingegen bevorzuge "ein sehr leichtes Mittagessen" wie zum Beispiel "eine Schüssel Hühnersuppe" oder "etwas geräucherten Lachs". Als letzte Mahlzeit würden die beiden oft ein "entspanntes" Abendessen zu sich nehmen – "abseits des offiziellen Pomps und Prunks".

In seinem neuen Kochbuch beschäftigt sich Tom Parker-Bowles zudem mit den kulinarischen Vorlieben bereits verstorbener Monarchen. Er beschreibt also auch die Essgewohnheiten von Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) und deren Ehemann Prinz Philip (1921 – 2021).