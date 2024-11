Alte und neue Traditionen Royale Weihnachten: Keine Einladung für Meghan und Harry?

Prinz Harry und Herzogin Meghan nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham im Jahr 2018. (wue/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 13:15 Uhr

Das diesjährige Weihnachtsfest dürfte ganz nach Tradition der britischen Royals verlaufen. Dazu gehört mittlerweile auch, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl nicht dabei sind.

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) werden auch 2024 das Weihnachtsfest wohl ganz nach royaler Tradition begehen. Für gewöhnlich versammelt sich die Familie in Sandringham, um die Feiertage dort unter sich zu verbringen – und unter anderem gemeinsam einen traditionellen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Mit dabei sind üblicherweise auch die Geschwister des Königs und deren Partnerinnen und Partner, sowie Thronfolger Prinz William (42), dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (42), und die gemeinsamen Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6).

Harry und Meghan feiern seit Jahren ohne die Royals Weihnachten

Charles' jüngerer Sohn, Prinz Harry (40), und dessen Frau, Herzogin Meghan (43), werden hingegen wohl nicht dabei sein. Ein Insider verriet dem "People"-Magazin, dass das Paar keine Einladung zum Weihnachtstreffen erhalten habe. Royal-Fans dürften davon nicht sonderlich überrascht sein. Mittlerweile gehört es gewissermaßen mit zur Tradition, dass die beiden nicht vor Ort sind. Das letzte Mal, dass Harry und Meghan an Weihnachten bei den Royals waren, liegt sechs Jahre zurück.

Vermutlich verbringen die beiden mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) die Feiertage in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Die junge Familie erschafft dort ihre eigenen Traditionen. In einem Interview mit der US-Ausgabe der "Marie Claire" erklärte die Herzogin von Sussex kürzlich: "Am Anfang genießt man als Mutter mit Kindern einfach, dass sie da sind, aber sie verstehen noch nicht alles, was passiert." Jetzt seien die Kinder aber "in einem Alter, in dem ich es kaum erwarten kann, es jedes Jahr aus ihrer Sicht zu sehen". Jeder Feiertag sei "ein neues Abenteuer". Sie wünsche sich, dass Archie und Lilibet die "Magie" von Traditionen erleben, wie etwa "tollen Rezepten, die sie mit einer prägenden Erinnerung verbinden". Eine dieser Traditionen sei auch, dass die Familie immer "Karotten für die Rentiere" vor die Tür stelle.