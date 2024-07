Auch Prinz William war vor Ort König Charles nimmt Königin Camilla in den Distelorden auf Großes Ereignis bei der Holyrood-Woche in Schottland. König Charles hat besondere Mitglieder seiner Familie in den berühmten Distelorden aufgenommen. Neben seiner Frau Königin Camilla erhält auch sein Bruder Prinz Edward diese Ehre. Auch Thronfolger Prinz William reiste für die Zeremonie an.