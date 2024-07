Umgeben von ihrer Familie Royals am Nationalfeiertag: Elisabeth von Belgien glänzt in Pink

Die belgische Königsfamilie feiert den Nationalfeiertag. (hub/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 14:15 Uhr

Die belgischen Royals feiern den Nationalfeiertag. Zum Hingucker wurde dabei Kronprinzessin Elisabeth, die in einem pinken Kleid für Aufsehen sorgte.

Elisabeth von Belgien (22) hat einen eleganten Auftritt hingelegt. Die Kronprinzessin nahm zusammen mit ihren Eltern, König Philippe (64) und Königin Mathilde (51), und ihren Geschwistern an den Feierlichkeiten zum belgischen Nationalfeiertag teil – und stach dabei heraus.

Prinzessin Elisabeths Auftritt ganz in Pink

Die 22-Jährige wählte für den Auftritt ein fuchsiafarbenes, figurbetontes Capekleid in Midilänge. Auf dem Kopf trug sie ein dazu passendes Haarband. Prinzessin Elisabeth vervollständigte ihr Outfit mit einer pinkfarbenen Clutch, silbernen Ohrringen und nudefarbenen Pumps.

Ihre jüngere Schwester, Prinzessin Eléonore (16), entschied sich für ein rot-weiß geblümtes Seidenkleid, während ihre Brüder Prinz Emmanuel (18) und Prinz Gabriel (20) im eleganten Anzug erschienen. Königin Mathilde zeigte sich in einem elfenbeinfarbenen geknöpften Kleid mit weitem Rock. Dazu kombinierte sie einen hellen Hut. König Philippe hatte für den Nationalfeiertag Uniform angelegt.

Elisabeth geht in die USA, um weiter zu studieren

Prinzessin Elisabeth hat vor kurzem ihr Studium der Geschichte und Politik in Oxford abgeschlossen. Ihr nächstes Ziel soll mit Harvard eine weitere Eliteuniversität sein, wie "The Brussels Times" vor wenigen Wochen berichtete. In diesem Sommer soll demnach ihr Studium in den USA beginnen. "Sie hat kürzlich die Aufnahmeprüfungen bestanden", wird der Palast von der Zeitung zitiert. Kronprinzessin Elisabeth wird dem Bericht zufolge an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts, studieren.

Sie ist nicht das einzige Mitglied der belgischen königlichen Familie, das für ein Studium in die Vereinigten Staaten gezogen ist: Ihr Vater König Philippe studierte in den 1980er Jahren Politikwissenschaften in Stanford. Auch er hatte zuvor die Universität Oxford in England besucht.