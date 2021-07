„RTL Direkt“ mit Jan Hofer und Pinar Atalay parallel zu „Tagesthemen“

Jan Hofer und Pinar Atalay starten im August bei RTL durch. (stk/spot)

08.07.2021 12:19 Uhr

Die neue Nachrichtensendung "RTL Direkt" mit Jan Hofer und Pinar Atalay wird exakt zur selben Uhrzeit wie die "Tagesthemen" auf Sendung sein.

Kampfansage von RTL: Wie der Kölner Sender, der sich mitten in der Umstrukturierung befindet, nun bekanntgegeben hat, wird die neue Nachrichtensendung „RTL Direkt“ mit Jan Hofer (69) und Pinar Atalay (43) zeitgleich zu den „Tagesthemen“ im Ersten auf Sendung sein.

Immer montags bis donnerstags (jeweils 22:15 Uhr) und im Wechsel werden Hofer und Atalay das 20 Minuten lange Nachrichtenformat präsentieren. Losgehen wird es damit ab dem 16. August.

News-Show mit Studiogästen

Die beiden ehemaligen Nachrichtensprecher der Öffentlich Rechtlichen treten damit in direkte Konkurrenz mit ihrem früheren Arbeitgeber. Denn genau an diesen vier Wochentagen werden im Ersten auch die „Tagesthemen“ um 22:15 Uhr gesendet. Im Gegensatz zum Platzhirsch wird es in „RTL Direkt“ auch Studiogäste geben.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS, sagt hierzu: „‚RTL Direkt‘ ist nicht einfach ein weiteres Nachrichten- oder Talkformat. Die Sendung verbindet das Beste aus beiden Welten.“