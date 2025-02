Kein Trash-Nachschub in Sicht RTL plant kein Legenden-Dschungelcamp in diesem Jahr

Im Sommer-Dschungelcamp 2024 stellten sich 13 Dschungel-Legenden erneut der Herausforderung. (ae/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 13:44 Uhr

Mit dem "Nachspiel" ist am Sonntagabend die 18. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu Ende gegangen. Anders als im vergangenen Jahr müssen sich die Fans jetzt wohl wieder ein ganzes Jahr gedulden, bis sich die nächsten Promis in die Wildnis wagen.

Dschungelcamp-Fans müssen tapfer sein: Nach dem großen Wiedersehen wird es für viele Monate keinen neuen Lagerfeuer-Nachschub geben. Wie RTL auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, ist – anders als im vergangenen Jahr – in diesem Sommer keine Legenden-Ausgabe geplant.

"Einmalige, nicht jährlich geplante Spezial-Staffel"

Anlässlich des 20. Geburtstags von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Jahr 2024 habe es mit "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" eine "einmalige, nicht alljährlich geplante Spezial-Staffel" gegeben, erklärte ein Sprecher. Man schließe jedoch nicht aus, dass es in den Folgejahren nochmal eine Spezial-Ausgabe des Dschungelcamps geben könne.

Vorerst ist demnach aber nichts geplant. Dabei bescherte das Dschungelcamp, das 2004 erstmals in Deutschland über die Bildschirme flimmerte, auch in der 18. Staffel dem Kölner Privatsender gute Quoten. 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten beim Finale ein, als sich Lilly Becker (48) die Dschungelkrone schnappte.

Georgina Fleur setzte sich als Dschungel-Legende durch

Zum 20. Jubiläum hatte RTL 2024 zusätzlich zur traditionellen Live-Staffel im Januar, in der No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, eine Allstar-Staffel im August gesendet. In "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" wetteiferten 13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel und 100.000 Euro. Die ehemalige "Bachelorette"-Kandidatin Georgina Fleur (34) ging als Siegerin aus der Spezial-Ausgabe hervor, in der einiges anders war als gewohnt. So wurde die Show vorab aufgezeichnet und fand in Südafrika, nicht in Australien statt. Es gab keine Zuschauerabstimmungen, die Promis oder das Abschneiden in Prüfungen entschieden, wer das Camp verlassen muss. Neu war auch die tägliche Ausstrahlung zur Primetime, was in diesem Jahr für die normale Dschungelcamp-Ausgabe übernommen wurde.