RTL zeigt Trauerfeier für Prinz Philip

Die Trauerfeier für Prinz Philip findet am 17. April statt (hub/spot)

11.04.2021 14:43 Uhr

Am 17. April findet in Windsor die Trauerfeier für Prinz Philip statt. RTL wird die Bestattungszeremonie dann live begleiten.

Am 17. April soll auf Schloss Windsor Prinz Philips Beisetzung stattfinden. Am 9. April war der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) im Alter von 99 Jahren verstorben. RTL wird die Bestattungszeremonie am kommenden Samstag ab 15.00 Uhr live begleiten, wie der Sender mitteilte. Frauke Ludowig (57) und Adelsexperte Michael Begasse (55) ordnen die Geschehnisse ein und schalten live zu Katharina Delling und Ulrich Uppold, die aus London und Windsor berichten.

Der Buckingham Palast hat bekannt gegeben, dass es vor der Trauerfeier am Samstag eine landesweite Schweigeminute geben soll. Ebenfalls bestätigt wurde vom Königshaus, dass Prinz Harry (36) zur Beisetzung seines Großvaters aus seiner kalifornischen Wahlheimat anreist. Seiner hochschwangeren Frau Herzogin Meghan (39) sei von den Ärzten von der Reise abgeraten worden.

Bei der Trauerfeier, an der wegen der Corona-Beschränkungen nur 30 Gäste teilnehmen dürfen, wird Harry das erste Mal seit dem TV-Interview mit Oprah Winfrey (67) auf seinen Bruder Prinz William (38) treffen. Die beiden sollen laut britischen Medienberichten nebeneinander hinter dem Sarg ihres Großvaters hergehen.