Ruby O. Fees süße Liebeserklärung an Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind seit 2019 ein Paar. (ili/spot)

12.03.2021 11:12 Uhr

Schauspielerin Ruby O. Fee veröffentlicht einen zuckersüßen Geburtstagsgruß an ihren Freund, Filmstar Matthias Schweighöfer.

Ruby O. Fee (25, „Lindenberg! Mach dein Ding“) veröffentlicht auf Instagram einen liebevollen Geburtstagsgruß an Matthias Schweighöfer („Keinohrhasen“). Der Filmstar feierte am Donnerstag seinen 40. Geburtstag. Auf Englisch schreibt die in San José, Costa Rica, geborene deutsche Schauspielerin: „Ich kann nicht in Worte fassen, was du mir bedeutest… du bist der lustigste, liebevollste und schönste, kluge Chef/Partner/Vater, den es gibt!“

Weiter heißt es in dem Post, den sie mit zehn privaten Schnappschüssen illustriert: „Ich liebe es, mit dir zu entdecken und zu lernen… Alles Gute zum Geburtstag !!! Ich kann es nicht erwarten, noch viele davon mit dir zu teilen“, so Fee. Auf Deutsch schiebt sie noch ein „Ich liebe dich“ nebst drei Herzchen hinterher.

Im Februar 2019 präsentierte Matthias Schweighöfer sein Liebesglück mit Ruby O. Fee erstmals öffentlich. „Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach“, schwärmte er in einem Interview. „Sie ist supersüß, eine tolle Frau und ein richtiger Schatz.“