Ruby O’Fee und Matthias Schweighöfer lieben Kaffee mit Honig

Schauspielerin Ruby O’Fee und ihr 15 Jahre älterer, neuer Freund Matthias Schweighöfer (38) hatten am Mittwochabend einen süßen Pärchen-Auftritt im Berliner KaDeWe. Er mit einer klug machenden Brille.

Im Rahmen der Verleihung der GQ „Men of the Year Awards 2019“ heute Abend in Berlin präsentiert sich das Label ‚JOOP!‘ nicht nur als offizieller Fashion-Partner des international renommierten Events, sondern zeigt auf einer Pop Up-Fläche im KaDeWe auch die neue Evening Capsule Collection.

Schweighöfer äußerte sich nochmal zu dem Liebesouting, was seiner Ansicht nach einige Vorteile mit sich bringe: „Jetzt haben wir ein bisschen mehr Freiheit und das ist auch cool“. Man müsse laut ‚RTL‘ bei öffentlichen Auftritten nun nicht mehr getrennt „am Tisch sitzen“ und „man kann sich auch mal einen Handkuss zuwerfen und der kann gefangen werden“.

Und die junge Nachwuchsschauspielerin verriet bei der Gelegenheit auch, was sie an ihrem berühmten Freund so toll finde. „Du bist wirklich so schön zu begeistern. Und das ist nicht alles. Aber das ist eine Sache, die ich schön finde an dir“. Matthias ergänzt „Ich mache ein gutes Rührei“ und sie fügte hinzu: „Und einen super Kaffee mit Honig“.

Bei der exklusiven Präsentation auf der Pop Up-Fläche feierte man den Launch der Kollektion mit prominenten Gästen: Neben Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee waren auch Thore Schölermann sowie Wayne und Anne- Marie Carpendale sowie einige bekannte Fashion-Blogger gekommen.

