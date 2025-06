Stars Ruby Rose: Sie spricht über die Schattenseiten ihres Ruhmes

Ruby Rose 2:22 A Ghost Story premiere – Getty – Melbourne – Australia – July – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 11:00 Uhr

Ruby Rose hat über die Schattenseiten ihres Ruhmes gesprochen und behauptet, dass sie verzweifelt versuche, am Leben zu bleiben.

Die 39-jährige Schauspielerin hat auf ihrem Threads-Account beunruhigende Posts veröffentlicht, in denen sie behauptet, dass sie alle paar Wochen umziehe, weil jemand sie umbringen will.

Rose zog sich zuvor aus der Öffentlichkeit zurück und antwortete ursprünglich auf einen Threads-Post mit der Frage: „Welcher Promi hat auf dem Höhepunkt seines Ruhms alles aufgegeben, um ein „normales“ Leben führen zu können?“ Die Darstellerin schrieb: „Hallo. Wir gehen einfach, wenn die Leute versuchen, uns umzubringen. Wenn uns illegal unser Bankkonto entzogen wird … Ich hoffe, das hilft.“ Die ‚Orange Is The New Black‘-Schauspielerin bezog sich zudem auf den Tod von Virginia Giuffre, die eine der lautstärksten Anklägerinnen von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell war und im April im Alter von 41 Jahren Selbstmord beging. Ruby sagte: „Ich will nicht als „verrückt“ abgestempelt werden und ich möchte nicht so tun, als wüsste ich, wie Virginia Giuffre gestorben ist – aber Dutzende von Menschen, darunter auch ein Schulbus, haben in den letzten Jahren versucht, mich von der Straße zu drängen.“