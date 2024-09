Ab Dezember in der RTL-Serie zu sehen Rückkehr nach vier Jahren: André Dietz wieder bei „Alles was zählt“

André Dietz gehörte ab der ersten Folge bis 2020 zum festen Ensemble von "Alles was zählt". Nach seinem Rücktritt dreht er nun wieder für die RTL-Serie. (ae/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 14:34 Uhr

Nach dem 18. Jubiläum gibt es die nächste Überraschung bei "Alles was zählt": Serien-Urgestein André Dietz kehrt nach einer vierjährigen Auszeit zurück ans Set. Wie RTL mitgeteilt hat, dreht er bereits wieder seit kurzem. Die erste Folge soll jedoch erst am 20. Dezember laufen.

Fast auf den Tag genau nach vier Jahren steht André Dietz (49) wieder vor der Kamera der RTL-Serie "Alles was zählt". Am 11. September 2020 hatte er nach 14 Jahren seinen vorerst letzten Drehtag – am 10. September 2024 verkündet der Sender den Rücktritt vom Rücktritt. Voraussichtlich kurz vor Weihnachten wird Dietz wieder im TV zu sehen sein.

Video News

Die RTL-Daily feierte gerade erst ihren 18. Geburtstag. Während der Jubiläumswoche war bereits Amrei Haardt (35) aus der Elternzeit zurückgekehrt. Nun gibt es also auch ein Wiedersehen mit André Dietz als Physiotherapeut Ingo Zadek, den er bis zu seiner Auszeit seit der ersten Folge verkörpert hatte. Der Schauspieler kehrt in sehr vertrautes Terrain zurück: "Die ersten Besuche waren wie ein Nachhause kommen nach einem Schüleraustausch", zitiert der Kölner Privatsender Dietz in seiner Pressemitteilung. "Du selbst warst weg, aber die Familie ist noch da."

Pause ermöglichte ihm mehr Zeit mit seiner Familie

Der vierfache Vater hatte sich 2020 bewusst von "Alles was zählt" verabschiedet. "Ohne meinen Ausstieg wären wir als Familie völlig an unsere Grenzen gestoßen. Zum einen durch Corona und zum anderen hatte meine Tochter mit Behinderung von Januar 2022 bis zum Frühjahr dieses Jahres ein massives Schlafproblem." Er ist froh: "Obwohl ich in den vier Jahren extrem viel gearbeitet habe, konnte ich dennoch unglaublich viel Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen." Seit 2011 ist der Serienstar mit Autorin Shari verheiratet. Die beiden haben drei Töchter und einen Sohn. Tochter Mari hat das seltene Angelman-Syndrom, worüber das Paar in Büchern und TV-Interviews berichtet hat. Im Frühjahr 2024 waren die Eheleute auch in der Serie "So klingt Deutschland" (VOX) zu sehen.

Nun verbringt André Dietz wieder mehr Zeit am Set – seit kurzem steht er wieder vor der "Alles was zählt"-Kamera. "Ingo wird immer Ingo bleiben. Ob er erwachsener geworden ist? Das weiß ich selbst noch nicht, allerdings werden ihn nie dagewesene Dramen ereilen", kündigt André Dietz an. "Ingo hat 14 Jahre lang Cowboystiefel getragen, fünf Wellen von 'Karohemden-sind-gerade-unmodern' überstanden und ist immer der kleine Junge mit dem goldenen Herz geblieben. Das soll auch so bleiben. Ich sag mal so: Du kriegst Ingo aus dem Pott, aber den Pott nicht aus Ingo." Der Lebenskünstler hatte Essen eigentlich verlassen, um zu seiner in Afrika verunglückten Tochter Zoe zu reisen. Nun will Zadek die Steinkamps laut RTL für ein spannendes neues Projekt begeistern – und merkt dabei, dass ihm seine Heimat doch mehr bedeutet als er gedacht hätte.

André Dietz' war zuletzt im November 2020 bei "Alles was zählt" zu sehen. Sein Wiedereinstieg wird voraussichtlich ab dem 20. Dezember 2024 (Folge 4601) ausgestrahlt. Die Daily läuft montags bis freitags ab 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.