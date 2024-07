Barbra Streisand, John Legend und mehr Rückzug von US-Präsident Joe Biden: So reagieren die US-Stars

Barbra Streisand und John Legend (re.) haben mit vielen anderen auf den Rückzug von Joe Biden (M.) reagiert. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 08:55 Uhr

Joe Biden hat verkündet, sich aus dem Wahlkampf um das Amt des US-Präsidenten zurückzuziehen. Zahlreiche Prominente begrüßten diese Entscheidung und dankten dem Politiker für seine Arbeit.

Auf die Nachricht von Joe Bidens (81) Rückzug haben sich zahlreiche Prominente im Netz gemeldet. Der US-Präsident hatte am Sonntag (21. Juli) nach immer lauter werdender Kritik bekannt gegeben, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. "Joe Biden wird als ein Mann in die Geschichte eingehen, der in seiner vierjährigen Amtszeit Bedeutendes geleistet hat", regierte etwa Hollywood-Ikone Barbra Streisand (82) auf X (ehemals Twitter) auf diese Entscheidung.

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

"Wir sollten dankbar sein, dass er unsere Demokratie aufrechterhalten hat", führte Streisand aus. Ähnliche Worte fand auch "Star Wars"-Darsteller Mark Hamill (72). "Joe Biden hat so viel erreicht wie kein anderer Präsident zu unseren Lebzeiten. Er hat dem Amt nach 4 Jahren Lügen, Verbrechen, Skandalen und Chaos wieder Ehrlichkeit, Würde und Integrität verliehen", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

Schauspielerin Jamie Lee Curtis (56) dankte Biden auf ihrem Instagram-Account für seine "Führung, Gnade unter Druck, Stärke und Widerstand". "Danke, Herr Präsident, dass Sie mit Freundlichkeit, Veränderung und Klasse führen!", kommentierte ihre Kollegin Melissa Joan Hart (48).

Musikstars danken Biden

Auch in der Musikbranche hat Bidens Verkündung große Wellen geschlagen. Cher (78) schrieb auf X, sich immer für den Präsidenten eingesetzt zu haben, "den ich liebe, seit wir uns 2008 kennengelernt haben". Es habe sie "im Herzen gequält", nicht mehr an seinen Sieg glauben zu können: "Ich glaube, dass es Zeit ist, den Staffelstab weiterzugeben."

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

John Legend (45) betonte auf Instagram, Biden habe "die folgenreichste erste Amtszeit mit echtem Fortschritt in meinem Leben geleitet". "Ich bin dankbar für die Gnade und den Patriotismus, die er gezeigt hat, als er sich entschied, zum Wohle des Landes zurückzutreten", ergänzte der "All Of Me"-Interpret.

Unterstützung für Kandidatur von Kamala Harris

Im Zuge seines Wahlverzichts erklärte Joe Biden, seine Vize-Präsidentin Kamala Harris (59) zu unterstützen. "Joe Biden tritt zur Seite, um den Weg für einen anderen Demokraten freizumachen, der Präsident werden kann, weil es für unser Land nichts Wichtigeres gibt, als Donald Trump an der Wahlurne zu besiegen", betonte Robert De Niro (80) in einem Statement gegenüber "TMZ".

Rapperin Cardi B (31) feierte sich dafür, die Politikerin bereits im Juni als bessere Kandidatin vorgeschlagen zu haben. Ariana Grande (31) teilte schlicht Bidens Post, in dem er Harris für die Präsidentschaftskandidatur unterstützt, in ihrer Instagram-Story und ergänzte einen Link zur Registrierung für die Wahl im November.