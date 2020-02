Rufus Sewell: Im „Elvis“-Film spielt er Vater Vernon

Der britische Schauspieler Rufus Sewell wird an der Seite von Austin Butler und Maggie Gyllenhaal im Biopic über Elvis Presley spielen. Der 52-jährige soll in die Rolle des Vaters der Rock’n’Roll-Legende schlüpfen.

Der „Judy“-Darsteller soll unter der Regie von Baz Luhrmann als Vernon Presley, dem Vater der Legende, an der Seite von Maggie Gyllenhaal, die als Presleys Mutter Gladys auftreten wird, spielen.

Die Besetzung steht

Das berichtete nun unter anderem das US-Branchenblatt „Variety“. Mit dem Kalifornier Austin Butler hat der 57-jährige Filmemacher bereits den männlichen Star für den noch titellosen Film gefunden. Auch die Darstellerin der Priscilla Presley ist bereits gefunden, diese wird von der 21-jährigen Australierin Olivia DeJonge gespielt werden.

Der „Der große Gatsby“-Drehbuchautor will in dem Biopic die langjährige Geschäftsbeziehung des jungen Presley mit seinem Manager Colonel Tom Parker erzählen, der von Oscar-Preisträger Tom Hanks gespielt wird. Der Film soll Anfang 2020 in Australien gedreht werden, der Heimat von Baz Luhrmann, und im Oktober 2021 in die Kinos kommen. (dpa/KT)