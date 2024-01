"Die kleine Liebe meines Lebens" Rumer Willis blickt auf ihr erstes Jahr als Mutter zurück

Viele Jahre ging es Rumer Willis nicht gut, doch 2023 markierte für sie eine wichtige Wende. (ae/spot)

07.01.2024

Trotz der Sorge um ihren kranken Vater Bruce Willis: Rumer Willis zieht ein positives Fazit des vergangenen Jahres. Sie habe eine neue Kraft in sich entdeckt, fühle sich besser als jemals zuvor. Vor allem dank ihrer kleinen Tochter blickt sie positiv in die Zukunft.

Rumer Willis (35) blickt auf ein "unglaublich dynamisches" Jahr zurück. In einem emotionalen Instagram-Post zählte sie ihre persönlichen Meilensteine in 2023 auf, in dem sie erstmals Mutter wurde. Auch ihren erkrankten Vater Bruce Willis (68) erwähnte sie in ihrem langen Statement.

Geburt ihrer Tochter stand 2023 im Fokus

Auf ihrer Instagramseite schrieb Rumer Willis, dass sie darauf geachtet habe, das ganze Jahr über viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, nachdem ihr berühmter Vater im Februar die Diagnose frontotemporale Demenz erhalten hatte. "Ich finde meinen Weg zurück zu mir selbst … Das letzte Jahr war unglaublich dynamisch, ich haben einen Menschen wachsen lassen, habe zu Hause (ohne Drogen) im Kreise meiner Familie entbunden", ließ sie zu einigen Selfies wissen. Das Jahr habe "eine neue Beziehung während der Schwangerschaft und nach der Geburt" markiert und ihr die Gelegenheit gegeben, "die kleine Liebe meines Lebens Lou" kennenzulernen. Ihre inzwischen acht Monate alte Tochter Louetta Isley bekam sie mit ihrem Partner Derek Richard Thomas.

Willis hob "wertvolle, von Liebe erfüllte Momente" mit ihren Liebsten hervor. Sie habe "Schlaflieder mit dem Vater meiner Tochter geschrieben, Momente des Staunens über das kleine Wesen, das uns ausgewählt hat, geteilt, kostbare, von Liebe erfüllte Momente mit meinem Daddio verbracht und von meiner Mama gelernt." Weiter erinnerte sie daran, dass sie 2023 ihren ersten Muttertag feierte und eine Kraft in sich gefunden habe, "von der ich nicht wusste, dass sie existiert, und sah zu, wie meine Tochter vor meinen Augen heranwuchs".

Sie feiert auch, dass sie seit sieben Jahren trocken ist

Sie sei weicher geworden im vergangenen Jahr. "Ich bin eine ehrliche, authentische Version meiner selbst, habe mein Trauma geheilt, damit ich es nicht an meine Tochter weitergebe, habe 7 Jahre Nüchternheit gefeiert und gezeigt, dass ich kein Winzling bin, hehe", fügte Willis über ihre persönliche Entwicklung hinzu. Sie fühle sich nun auch "schöner und wohler" in ihrer Haut als je zuvor.

Angesichts dieser Erfahrungen blickt die älteste der fünf Willis-Töchter in die Zukunft: "Ich weiß nicht, was das nächste Jahr bringen wird, aber ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes kommt."