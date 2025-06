Stars Rumer Willis: Sie will in die Fußstapfen ihres Vaters treten Rumer Willis erzählte, dass sie unbedingt dem Erbe ihres Vaters Bruce „gerecht werden“ möchte. Die 36-jährige Schauspielerin, die die älteste Tochter der ‚Stirb langsam‘-Action-Legende und seiner Ex-Frau Demi Moore ist, wird mit dem neuen Western ‚Trail of Vengeance‘ in Bruces Fußstapfen treten und möchte dem Familiennamen mit ihren Stunts gerecht werden. Rumer verriet in einem […]