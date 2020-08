21.08.2020 07:27 Uhr

„RuPauls Drag Race“-Star Chi Chi DeVayne stirbt mit nur 34 Jahren

Die berühmte Dragqueen Chi Chi DeVayne ist tot. Der Star aus "RuPaul's Drag Race" starb mit nur 34 Jahren.

Der US-amerikanische Entertainer Zavion Michael Davenport, der unter seinem Künstlernamen Chi Chi DeVayne erfolgreich als Dragqueen auftrat, ist tot. Die traurige Nachricht, dass Davenport mit nur 34 Jahren verstarb, wurde von seinem Vater über den offiziellen Instagram-Account des Stars mitgeteilt.

„Gebt niemals auf“

Darin heißt es unter anderem: „Seine letzten Worte an seine Familie und Fans lauteten: ,Gebt niemals auf!'“ Als Chi Chi DeVayne nahm Davenport auch am beliebten Format „RuPaul’s Drag Race“ teil. RuPaul (59) bekundete bereits sein Beileid in einem Statement, aus dem „Entertainment Weekly“ zitiert: „Mein Herz ist gebrochen durch die Nachricht, dass Chi Chi DeVayne von uns gegangen ist. Ich bin dankbar dafür, dass wir alle ihre gütige und wunderschöne Seele erleben durften. Wir werden sie sehr vermissen, aber niemals vergessen.“

Die genauen Umstände von Zavion Michael Davenports Tod sind noch nicht bekannt. Jedoch habe er über die sozialen Netzwerke im vergangenen Juli mitgeteilt, dass er ins Krankenhaus müsse. Laut „Entertainment Weekly“ habe der Verdacht auf ein Nierenversagen bestanden.

