Rúrik Gíslason: Der „Let’s Dance“-Liebling über den Tod seiner Mutter

Rúrik Gíslason: Der „Let's Dance“-Liebling über den Tod seiner Mutter

12.03.2021 13:25 Uhr

Ob Profi-Fußballer, „Let's Dance“-Kandidat oder Sänger – der Isländer Rúrik Gíslason (33) hat viele Talente. Im Interview mit RTL verriet der 33-jährige Publikumsliebling persönliche Details, was ihn bewegt und wie er zu seinen eigenen Schwächen steht.

Mit seinem ersten Auftritt bei „Let’s Dance“ erobert Rúrik Gíslason die deutschen Zuschauerherzen im Sturm. Obwohl er durch die Wildcard sowieso in der nächsten Show dabei wäre, lieferte der Frauenschwarm mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (33) auch noch die beste Performance des Abends ab – die Jury ist begeistert..

Rúrik ist ein wahres Multitalent

Ehrgeiz ist dem zielstrebigen Hottie wichtig und damit hat er schon eine ganze Menge erreicht: Ob Fußballspieler für die isländische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, eine Kandidatur bei den isländischen Parlamentswahlen, Sänger, sein eigenes Modelabel oder seine Gin-Marke: Rúrik hat es alles schon ausprobiert und gemeistert. Jetzt steckt er seine volle Energie in „Let’s Dance“ und möchte die Show gewinnen.

Er steht zu seinen Schwächen

Von Überheblichkeit und Arroganz fehlt bei dem attraktiven Isländer jedoch jede Spur – trotz seiner Erfolge ist Rúrik bodenständig und bescheiden geblieben. Im Interview mit RTL erklärt er: „Wir haben nicht so viel Zeit, über meine Schwächen zu reden. Das sind echt viele!“ Und genau das ist es, was Rúrik Gíslason so sympathisch macht.



Rúrik: „Das ist ein Tribut an meine Mutter“

Besonderen Halt findet Rúrik bei seinem Vater und seiner Familie. In den Werbepausen von „Let’s Dance“ verschickt er Sprachnachrichten an sie, denn seine Familie verfolgt seine Auftritte gebannt von Island aus.

Der Tod seiner geliebten Mutter im vergangenen Jahr ging dem Fußballer wortwörtlich unter die Haut: Seinen Unterarm ziert eine Rose – als Widmung an seine Mutter, die im Jahr 2020 an den schweren Folgen ihrer Krebserkrankung verstarb. Sein liebevoller Post auf Instagram dazu berührt seine Fans.

Galerie

Die emotionale Bedeutung seiner Tattoos

Durch diesen Schicksalsschlag hat der 33-Jährige auch näher zu Gott gefunden. Sein Handgelenk ziert die Goldene Regel: „Was du willst, dass es dir nicht geschehe, das tue auch du keinem anderen.“ Durch seinen Glauben ist er sich sicher, dass seine verstorbene Mutter über ihn wacht. „Ich glaube, sie guckt von oben zu“, erzählte Rúrik Gíslason gegenüber RTL.

Er ist bereit für Runde 2

In der zweiten Live-Show von „Let’s Dance“ kann der schöne Isländer sein Taktgefühl wieder unter Beweis stellen. Mit Tanzpartnerin Renata Lusin wird Rúrik dort einen Wiener Walzer zu „Powerful“ von Major Lazer, Ellie Goulding und Tarrus Riley aus Parkett legen. Wird er dabei genauso abliefern wie in der ersten Show?

„Let’s Dance“ läuft immer freitags ab 20.15 Uhr bei RTL und auf TV-Now.

(SR)