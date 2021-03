Rúrik Gíslason, der neue Liebling der TV-Nation: Die heißesten Bilder

06.03.2021 10:09 Uhr

Halb Fernseh-Deutschland liegt Rúrik Gíslason zu Füßen. Der isländische Fußballstars wurde durch seine Teilnahme an "Let's Dance" schnell zum Liebling der Deutschen, die keine Ahnung von Fußball haben. Wir haben die schönsten Bilder herausgekramt.

Erfolgreicher Tanzwettkampf: Am Freitagabend mussten die Paare erstmals in Einzeltänzen ihr Können beweisen. Dabei musste der Islander Rúrik Gíslason nicht zittern, denn er sicherte sich bereits in der „Kennenlernshow“ das Direktticket und brauchte um seinen Einzug in die 2. Live-Show am nächsten Freitag nicht bangen. Das hat er offenbar auch seinem fabelhaftem Aussehen zu verdanken.

Sängerin Vanessa Neigert und Profitänzer Alexandru Ionel mussten als erste Contestantin gehen.

Höchstpunktzahl für Rúrik Gíslason

Die Höchstpunktzahl räumte jedoch Rúrik Gíslason ab. Rausfliegen hätte er eh nicht können, in der Kennenlernshow letzte Woche sicherte sich die Sportskanone das „Goldene Ticket“ – einen Freifahrtsschein direkt in Show 2.

Der Profi-Fußballspieler begeisterte am Freitagabend mit Profitänzerin Renata Lusin (Salsa, Vivir Mi Vida, Marc Anthony: 24 Punkte gesamt) an seiner Seite. Die Kommentare der Juroren waren eindeutig: Motsi Mabuse: „Ich bin positiv überrascht, so etwas zu zaubern, ich mag das!“ Jorge González: „Sehr gut, mega!“ Und der Kommentar von „Let’s Dance“-Scharfrichter Joachim Llambi: „Der Look ist sensationell. Du hast vollen Einsatz gegeben.“ Mehr geht nicht.

Das sagt Rúrik zu den Kommentaren

Gíslason, der die letzten fünf Jahre in Deutschland gelobt hat, sagte im Interview mit RTL zu den überbordenden schmeichelhaften Web-Kommentaren: „Ich finde das echt schön, das ist eine tolle Unterstützung. Ich merke das, ich nehme das mit und hoffentlich kann ich das mit einer sehr guten Show zurückgeben.

In einem weiterem Gespräch vor Beginn der ersten Live-Show sagte der Blondschopf, der übrigens eine genauso fabelhaft aussehende Freundin hat: „Ich bin noch kein perfekter Tänzer, aber das möchte ich irgendwann mal sein. Ich bin echt fokussiert auf meinem Shows und hoffentlich wenn man sein Bestes, alles gegeben hat, dann kommt weiter in diesem Wettbewerb.“

„Wie kann man nur so schön sein“

Die Highlights seiner sportliche Karriere sind kurz erzählt: Rúrik Gislason wurde 1988 in Reykjavík geboren und gehört zu den besten Fußballern in Islands Geschichte. Plötzlich weltberühmt wurde der isländische Stürmer aber durch die Fußball-WM 2018.

Während des WM-Gruppenspiels zwischen Argentinien und Island wurde Gislason in der 63. Minute eingewechselt, es stand 1:1 und Island hielt das Unentschieden. Es war die erste Überraschung des Turniers. Als er dann in der Kabine aufs Handy schaute, war sein Postfach quasi explodiert. Eine bekannte brasilianische Schauspielerin schrieb damals: „Wie kann man nur so schön sein“.

„Sexiest Man of The Match“

In der Fußball-Saison 2015/16 kam Rùrik zum 1. FC Nürnberg in die zweite deutsche Liga. In der deutschen Bundesliga unterschrieb er 2018 einen Zweijahresvertrag beim SV Sandhausen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wurde er wegen seines makellosen Aussehens zum „Sexiest Man of the Match“ – zum Sex-Symbol des Turniers – gekürt.

Im Herbst 2020 beendete der 33-Jährige und 1,84m große Beau mit den Husky-Augen seine Fußballkarriere – vorerst. Genug zu tun hat er nämlich. Mit „The Glacier Gin“ und „BOKK“ gründete Rúrik Marken für hochwertigen Gin und sein eigenes Modelabel.

Dank an die Fans

Nun also die RTL-Tanzshow. Wir zeigen hier ausgewählte Fotos vom schönen Rúrik Gíslason. Für die, die sich nicht sattsehen können, sei sein Instagram-Account empfohlen, wo die Zahl der Follower natürlich in die Höhe schnellt.

Dort bedankte er sich nach der ersten Live-Show artig: Eine Ehre für mich, die Chance zu bekommen, mit @renata_lusin tanzen zu lernen. Sie ist unglaublich professionell, erfahren und eine der besten Tänzerinnen der Welt. Ich werde so hart wie möglich arbeiten, um einen bestmöglichen Job in der Show @letsdance zu machen. Vielen Dank für die großartige Unterstützung in letzter Zeit, die mir sehr viel bedeutet.“