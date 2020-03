Russell Brand hat Angst, in Quarantäne wieder mit dem Saufen anzufangen

Russell Brand sagt, in Selbstisolierung zu sein, sei eine Herausforderung für seine Nüchternheit. Der 44-jährige Komiker und Schauspieler übt sich inmitten der andauernden Coronavirus-Pandemie in sozialer Distanzierung und befindet sich in Isolation.

Jedoch erweise es sich für Russell besonders schwierig, sich von Menschen fernzuhalten, da er normalerweise an Gruppentreffen teilnimmt, die ihm bei seiner Sucht helfen.

Nicht ohne seine Selbsthilfegruppen

Er sagte: „Ich bin eine Person, die zu Selbsthilfegruppen und Gemeinschaften gehören muss, um bei meinen zahlreichen, viel diskutierten und ziemlich offensichtlichen Problemen der psychischen Gesundheit, vor allem im Zusammenhang mit der Sucht, zu helfen. Ich treffe gerne andere Menschen mit Suchtproblemen oder Alkoholproblemen und bekomme Unterstützung, während ich ein 12-Schritte-Programm durchführe.“

Russell hat stattdessen Online-Sitzungen abgehalten, bei denen er sich mit Gleichgesinnten bequem von zu Hause aus unterhalten kann. Er fügte in einem Video auf seinem YouTube-Kanal hinzu: „Zum Glück gibt es Online-Gruppen – keine Verbindungsgruppen, das ist eine andere Sache, das ist das alte Leben – Treffpunktgruppen, das ist viel mehr mein Tempo“.

Der ‚Männertrip‚-Star erklärte auch, dass er derzeit in Mullumbimby, einer kleinen Stadt auf dem Land in New South Wales, Australien, festsitzt, nachdem er eine Reihe von Konzerten auf dem Land inmitten des Ausbruchs des Virus, der auch als COVID-19 bekannt ist, abgesagt hat.

„Ich befinde mich gerade in Australien und eine der größten Fragen, mit denen ich konfrontiert bin, ist: ‚Oh wow, gehen wir jetzt wieder nach Großbritannien zurück? Oder wann?'“