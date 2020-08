Russell Crowe bestätigt „großzügige Spende“ an Beiruter Restaurant

17.08.2020 09:03 Uhr

Hollywood-Star Russell Crowe hat einem zerstörten Beiruter Restaurant "im Namen von Anthony Bourdain" eine "großzügige Spende zukommen" lassen.

Der australische Hollywood-Star Russell Crowe (56, „Gladiator“) hat sich an der GoFundMe-Spendenaktion für das zerstörte Restaurant Le Chef in Beirut (Libanon) beteiligt, wie er nun via Twitter bestätigte.

Die Filmemacherin Amanda Bailly und der Journalist Richard Hall hatten die Seite ins Leben gerufen, um beim Wiederaufbau des Restaurants zu helfen. Nach dem Eingang einer „großzügigen Spende“ hatten sie sich gefragt, ob diese wirklich von dem Schauspieler stamme. Hall twitterte: „Jemand namens Russell Crowe hat unserer Le-Chef-Spendenaktion eine sehr großzügige Spende zukommen lassen. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich Russell Crowe ist.“

On behalf of Anthony Bourdain.

I thought that he would have probably done so if he was still around. I wish you and LeChef the best and hope things can be put back together soon. https://t.co/VHYCJujJ6y

— Russell Crowe (@russellcrowe) August 13, 2020