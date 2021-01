05.01.2021 22:30 Uhr

Russell Crowe hat jetzt einen weltberühmten Twitter-Fan!

Russell Crowe ist in Schockstarre, weil Dionne Warwick ihm neuerdings auf Twitter folgt. Der "Gladiator"-Star war sichtlich amüsiert, als er feststellte, dass die "That’s What Friends Are For"-Sängerin sich in seine Twitter-Fangemeinde einreihte - und teilte seine Überraschung prompt mit seinen Followern.

„Dieser Moment, wenn du siehst, dass Dionne Warwick dir plötzlich folgt und du denkst… cool… dann folge ich ihr auch“, scherzte er. Dionne ist seit kurzem selbst Twitter-Star, interagiert dort mit ihren Fans und diskutiert mit ihnen aktuelle Themen. Sie bezeichnet sich auf der Social Media-Plattform selbst liebevoll als ‚Tante Dionne’.

In einem Tweet schrieb sie: „Das ist genug Twitter für heute! Ich freue mich schon jetzt auf eine weitere wunderbar positive Diskussion mit euch allen morgen. Ich weiß bis jetzt nur das Thema… (Zwinker-Smiley). Danke, dass ihr mich heute unterhalten habt. Alles Liebe, Tante Dionne”.

Dionne Warwick antwortet

Als ein Follower fragte, ob sich hinter dem Profil tatsächlich Dionne selbst verberge, meinte sie scherzhaft: “Vielleicht sollte ich anfangen, unangenehme Follower wie diesen zu blockieren?”

In einem anderen witzigen Wortwechsel witzelte die Sängerin, sie werde bald damit beginnen, mit den Tweets zu den Familien ihrer Follower zu gehen und ihnen all die lustigen Dinge zu zeigen, die sie über sie geschrieben haben. „Anstatt mein neues Projekt zu bewerben, werde ich auf Tour gehen und mich dabei filmen… ich werde zu euren Eltern und Großeltern fahren, denen ich eure Tweets vorlesen werde“, so Dionne. (Bang/KT)