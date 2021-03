Russell Crowe trauert um seinen Vater

30.03.2021 10:55 Uhr

Große Trauer bei Hollywoodstar Russell Crowe: Der Vater des Schauspielers ist im Alter von 85 Jahren in Australien gestorben.

Russell Crowes (56) Vater, John Alexander Crowe, ist nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag gestorben. Auf Twitter schrieb der Hollywoodstar: „Obwohl heute die Sonne scheint und der strömende Regen nachgelassen hat, wird dieses Datum für immer mit Traurigkeit verbunden sein.“ Er bezeichnete seinen Vater, der in seiner australischen Heimatstadt Coffs Harbour starb, als „wunderbar“ und als „sanften Mann“. Er poste dies, so Russell Crowe, „weil ich weiß, dass es Menschen auf der ganzen Welt gibt, deren Herz er berührt hat“ und die er mit seinen „funkelnden Augen“ und seiner „frechen Art“ beeindruckt habe.

Crowe schrieb auch, dass sein Vater die letzten 25 Jahre in Coffs Harbour gelebt habe. Die Familie stammt ursprünglich aus Wellington, Neuseeland, zog aber nach Australien, als Russell Crowe vier Jahre alt war. Die Eltern des „Gladiator“-Stars arbeiteten als Caterer für Film-Sets, sein Vater leitete zudem ein Hotel. Im Moment arbeitet Russell Crowe in Australien. Medienberichten zufolge soll er eine kleine Rolle im neuen Marvel-Streifen „Thor: Love and Thunder“ übernommen haben.

I arrived back in the bush last night.

Today, although the sun is shining and the torrential rain has abated, this date will forever be tinged with sadness.

My dear old man, my beautiful dad, the most gentle of men, has passed away.

— Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2021