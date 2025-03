Film Russell Crowe und Harry Lawtey in ‚Billion Dollar Spy‘

Bang Showbiz | 13.03.2025, 18:00 Uhr

Russell Crowe und Harry Lawtey werden die Besetzung von ‚Billion Dollar Spy‘ anführen.

Die beiden Stars werden in dem Thriller über den Kalten Krieg zu sehen sein, der aus der Feder des Oscar-Preisträgers Stephen Gaghan stammt und bei dem BAFTA-Preisträgerin Amma Asante Regie führt. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von David E. Hoffman und der Streifen, der von Walden Media und Akiva Goldsmans Weed Road Pictures produziert wird, befindet sich derzeit in der Vorproduktion.

‚Billion Dollar Spy‘ dreht sich um Adolf Tolkachev (Crowe), einen gewöhnlichen Mann, der alles riskiert, um Tausende von Seiten streng geheimer sowjetischer Geheimdienstinformationen an die USA weiterzugeben, trotz ständiger Ablehnung durch die misstrauische CIA. Tolkatschow findet schließlich in der CIA einen Verbündeten in Form des Agenten Tom Lenihan (Lawtey) und ist in der Lage, das Kräfteverhältnis in dem Konflikt grundlegend zu verschieben und damit zu beweisen, dass wahrer Patriotismus nicht in blinder Loyalität liegt, sondern in der Bereitschaft, eine Regierung herauszufordern, die von ihren Idealen abweicht.

Frank Smith, Präsident und CEO von Walden Media, sagte über den Streifen: „Walden Media hat schon immer versucht, Geschichten von außergewöhnlichem Mut zu erzählen, und ‚Billion Dollar Spy‘ ist da keine Ausnahme. Adolf Tolkatschows Mut erinnert uns daran, dass wahres Heldentum oft mit großen persönlichen Risiken verbunden ist, und sein Vermächtnis ist ein Zeugnis für die Kraft, für das Richtige einzustehen, selbst im Angesicht überwältigender Gefahren. „Wir freuen uns besonders, wieder mit dem großartigen Russell Crowe zusammenzuarbeiten, dem Tour-de-Force-Auftritte nicht fremd sind.“ Goldsman fügte hinzu: „Greg Lessans und ich freuen uns, mit Walden Media, Amma Asante und unserem alten Freund, dem brillanten Russell Crowe, zusammenzuarbeiten, um diese wahre Geschichte von Loyalität und Hingabe an die Freiheit auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu erzählen.“