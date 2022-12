Russell Crowe ist mit dem Schrecken davongekommen: Eine Begegnung mit einer giftigen Schlange ging glimpflich aus. Der Schauspieler hatte seine eigenen Vorsichtsmaßnahmen missachtet.

Russell Crowe (58) ist mit dem Schrecken davongekommen. Der Schauspieler berichtet auf Twitter von einer Begegnung mit einer giftigen Schlange der Art Bandy-Bandy in der Auffahrt seines Hauses. "Ich und mein Kumpel Bandy Bandy", schreibt der Neuseeländer beim Kurznachrichtendienst. "Zum Glück haben seine Markierungen seine Anwesenheit verraten". Dazu postet Crowe ein Bild der in auffälligem Schwarz-Weiß gemusterten Schlange.

On the driveway. Me and my buddy Bandy Bandy.

Thankfully, his markings broadcast his presence. Broke one of my own rules, walking outside, at night, without shoes. A little reminder of the folly of that choice. pic.twitter.com/wP0YNNLXkJ

