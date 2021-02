Ryan Gosling: Hauptrolle im Thriller „The Actor“

25.02.2021 21:14 Uhr

Neues gibt's von Hollywoodstar Ryan Gosling. Der übernimmt in dem neuen Thriller "The Actor" die Hauptrolle.

Der beliebte Schauspieler wird in der Filmadaption des Romans „Memory“ von Donald E. Westlake den New Yorker Schauspieler Paul Cole spielen.

Außerdem wird er als Produzent an dem Streifen mitwirken.

Darum geht’s in „The Actor“

Als Regisseur für den neuen Film mit Ryan Gosling wurde Duke Johnson verpflichtet, während Stephen Cooney das Drehbuch verfasst. In der Handlung geht es ordentlich zur Sache: Paul Cole wird im Ohio der 1950er-Jahre zusammengeschlagen und wacht ohne Erinnerungen in einer mysteriösen Kleinstadt auf. Daraufhin versucht er, zurück nach Hause zu gelangen und seine verlorene Identität wiederzufinden.

Demnächst auch bei Netflix

„The Actor“ handelt laut ‚Deadline‘ von einer „packenden Reise, auf die wir uns alle begeben müssen, um unser Zuhause, Liebe und letztendlich uns selbst zu finden.“

Gosling hat derzeit eine Reihe spannender Projekte am Laufen, unter anderem den Netflix-Thriller ‚The Gray Man‘, in dem er an der Seite von Chris Evans zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten dafür sollen im März beginnen. Mit rund 160 Millionen Euro ist es das bisher teuerste Projekt des Streamingdienstes überhaupt. (Bang)

Ryan Gosling: Seine 12 bekanntesten Filme

2010: All Beauty Must Die

2011: Crazy, Stupid, Love.

2011: Drive

2011: The Ides of March – Tage des Verrats

2012: The Place Beyond the Pines

2013: Gangster Squad

2013: Only God Forgives

2015: The Big Short

2016: The Nice Guys

2016: La La Land

2017: Blade Runner 2049

2018: Aufbruch zum Mond