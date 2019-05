Ryan Gosling: Seine Kinder reden irgendwie seltsam

Dienstag, 21. Mai 2019 11:14 Uhr

Ryan Goslings Kinder sprechen einen Englisch-Spanisch-Mix. Der Schauspieler hat mit seiner Lebenspartnerin Eva Mendes die vierjährige Esmeralda und die dreijährige Amada. Um die Wurzeln Evas zu würdigen, die auf Kuba geboren wurde, erzieht das Paar die Töchter zweisprachig, was allerdings manchmal zu Problemen führt, denn die Kinder fangen nun an, die beiden Sprachen zu vermischen.

„Na ja, das Spanisch bei mir zu Hause… Ich bin Kubanerin und wir versuchen, den Kindern Spanisch beizubringen, aber es ist härter als ich dachte“, erzählte die 45-Jährige nun bei ihrem Auftritt in der Talkshow ‚The Talk‘.

„Ich war nie eine, die unbedingt Kinder wollen“

„Ich spreche Spanisch und davon schnappen sie das auf. Es ist so niedlich, aber es ist theoretisch keine richtige Sprache. Es ist Spenglisch.Meine kleine Tochter sagt dann zu mir etwas, wie: „Mami, meine Boca (Mund) tut weh. Ich hab etwas zwischen den Diente (Zähnen).““ („Mami, my boca hurts because I think something got stuck in my diente“). Mendes dazu: „Es ist hinreißend, aber genau genommen keine Sprache.“

Außerdem verriet die Schauspielerin, dass das Thema Kinder für sie eigentlich nie zur Debatte stand, bis sie den ‚La La Land‘-Schauspieler kennenlernte: „Ich war nie eine dieser Frauen, die unbedingt Kinder wollen, und dann habe ich mich in Ryan verliebt. Und dann dachte ich ‚Oh, ich verstehe es. Ich will nicht einfach Kinder, ich will deine Kinder. Ich will deine Babys‘.“

Mendes, US-Amerikanerin und Tochter kubanischer Eltern, ist seit 2011 mit dem Schauspieler Ryan Gosling (38) liiert, den sie bei Dreharbeiten kennengelernt hatte. Die beiden Schauspieler halten sich mit ihrem Privatleben sehr bedeckt. 2014 kam die erste Tochter Esmeralda Amada zur Welt, 2016 die zweite Tochter Amada Lee. (Bang/dpa)