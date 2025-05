Stars Ryan Kiera Armstrong: Rolle im ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboot

Ryan Kiera Armstrong attends Run Sweetheart Run Prem LA Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin wird in dem neuen Reboot mitspielen.

Ryan Kiera Armstrong wird im ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboot mitspielen.

Die 15-jährige Schauspielerin konnte die Hauptrolle an der Seite von Sarah Michelle Gellar ergattern, die in der Originalserie die Vampirjägerin Buffy Summers spielte.

Die 48-jährige Sarah verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Ich will euch @ryankarmstrong vorstellen. Als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich sofort, dass es nur ein Mädchen gab, das ich an meiner Seite haben wollte. So viel emotionale Intelligenz und Talent in so jungen Jahren zu haben, das ist ein echtes Geschenk.“ Ryan wird die neue Vampirjägerin in der von Chloe Zhao inszenierten Pilotfolge des kommenden Reboots spielen. Die Rolle der Schauspielerin wird als eine introvertierte Highschool-Schülerin beschrieben. Sarah hatte Ryan die Casting-Neuigkeiten mitgeteilt und postete ein Video ihres Gesprächs auf Instagram. Gellar verriet, dass Armstrongs Talent beim Vorsprechen zum Vorschein gekommen sei und sie sich jetzt auf die Zusammenarbeit mit der jungen Darstellerin freue: „Ryan, wir alle lieben dich, und von der Sekunde an, als wir dein Video gesehen haben, gab es in unseren Augen niemanden sonst, der das schaffen konnte.“