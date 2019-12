Ryan Reynolds bestätigt „Deadpool 3“

Nach dem Erfolg von Deadpool 2 an der Abendkasse fragten sich bisher Fans und Studio-Manager, was wohl als nächstes kommen könnte. Trotz seiner Popularität sah eine weitere Verfilmung nicht sicher aus. Hauptdarsteller und Produzent Ryan Reynolds hat jetzt bestätigt, dass „Deadpool 3“ auf jeden Fall kommt – aber wann bleibt abzuwarten.

Da beide Filme jeweils über 780 Millionen US-Dollar eingespielt haben, verwundert es nicht, dass nun eine Fortsetzung angekündigt wurde.

„Königsklasse Marvel“

Reynolds antworte in der Morgen-Talkshow „Live! with Kelly and Michael“ auf die Frage, wann denn ein weiterer „Deadpool“-Film in die Kinos kommen soll mit: „Ja, wir arbeiten jetzt mit dem ganzen Team dran. Wir sind nun drüben bei Marvel. Das ist plötzlich wie die Königsklasse. Das ist irgendwie verrückt“.