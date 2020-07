Ryan Reynolds bietet Finderlohn für einen gestohlenen Teddy

Montag, 27. Juli 2020 08:49 Uhr

Eine Frau aus Vancouver vermisst ihren Teddybär und erhält dabei prominente Hilfe von Hollywoodstar Ryan Reynolds. Der 43-Jährige hat einen hohen Finderlohn geboten.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (43, „Deadpool“) möchte einer Frau in Kanada helfen, ihren gestohlenen Teddybären zurückzubekommen – und hat deswegen einen hohen Finderlohn für das Stofftier geboten.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020