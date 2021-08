Ryan Reynolds freut sich über Superstar-Gastauftritte in „Free Guy“

15.08.2021 18:11 Uhr

Ryan Reynolds zeigt sich dankbar, dass sich so viele Hollywood-Stars zu Gastauftritten in "Free Guy" bereit erklärten.

Der beliebte Schauspieler ist als Protagonist Guy in der neuen Actionkomödie zu sehen, die im Open-World-Videospiel „Free City“ spielt. Weitere Rollen werden von Jodie Comer, Joe Keery und Taika Waititi bekleidet.

Ryan Reynolds holte Hochkaräter an Bord

Doch auch die Gastrollen können sich sehen lassen: So dürfen sich die Fans unter anderem auf Tina Fey, Hugh Jackman, Dwayne Johnson und John Krasinski freuen, die in kurzen Szenen auftauchen. „Hollywood ist trotz all seiner Seltsamkeit und Höhen und Tiefen immer noch eine Gemeinschaft. Ich kenne viele andere Leute, die in der Industrie arbeiten“, erklärt Ryan Reynolds im Gespräch mit ‚Collider‘. „Und ich habe das Glück, einige Hochkaräter zu kennen, die ich anschreiben und fragen kann ‚Hey, kannst du das für mich machen?‘ Für ein paar hatte ich es davor getan.“

Gastrollen immer gerne!

Gastauftritte seien so etwas wie „der große Hollywood-Austausch“, fügt der Darsteller hinzu. Er selbst würde niemals Nein zu einer Gastrolle sagen. „Wenn mich jemand fragt, ob ich für sie einen Gastauftritt machen kann, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass ich wahrscheinlich Ja sagen werde, außer ich bin gerade dabei, im Ausland zu drehen. Ich werde mir ein Bein ausreißen, damit es funktioniert.“

„Free Guy“ läuft seit 12. August in den Kinos und soll übrigens eine Fortsetzung bekommen!