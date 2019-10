Ryan Reynolds: Hier ist das erste Foto vom neuen Baby

Schauspieler Ryan Reynolds (42) und seine Ehefrau „Gossip Girl”-Darstellerin Blake Lively (32) bestätigten nun endlich das Gerücht, dass ihr drittes Kind auf der Welt ist. Dazu teilte der „Dead Pool”-Darsteller auch gleich ein Bild seiner Frau und des Neugeborenen auf seinem Twitter-Account.

Der Post des kanadischen Schauspielers zeigt ihn und seine Frau während eines Waldspaziergangs. In einer Babytrage vor Blakes Brust sitzt gut eingepackt das neugeborene Kind – wieder ein Mädchen. Das Hollywood-Traumpaar legt viel Wert auf die Privatsphäre ihrer Töchter, so dass das auch das Gesicht der Jüngsten unkenntlich gemacht wurde.

Quelle: twitter.com



Wahlaufruf zum Baby-Foto

Dazu schreibt der nun dreifache Vater: „Ich liebe B.C.! Ich möchte, dass meine Töchter denselben natürlichen Spielplatz erleben, auf dem ich aufgewachsen bin.” B.C ist die Abkürzung der kanadischen Provinz Britisch Columbia, in der auch Vancouver liegt.

In der größten Stadt der Provinz erblickte 1976 auch Ryan das Licht der Welt. Außerdem rief der Schauspieler gleich noch dazu auf, an den Wahlen teilzunehmen, die am 21. Oktober in Kanada stattfinden werden. Das vor Glück strahlende Paar lernte sich bereits 2011 bei den Dreharbeiten zum Film „Green Lantern” kennen, in dem Ryan die Hauptrolle spielte.

Nach nur sechs Monaten sollen die zwei bereits ein gemeinsames Liebesnest bezogen haben, bevor sie sich im September 2012 das Ja-Wort gaben. 2014 kommt dann die erste gemeinsame Tochter James zur Welt, zwei Jahre später wird Tochter Inez geboren. Die dritte Tochter, deren Namen das Paar bisher nicht verriet, erblickte vor wenigen Wochen das Licht der Welt. [KT/dpa]