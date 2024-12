"Ich bin so dankbar" Ryan Reynolds mit höchster kanadischer Auszeichnung geehrt

20.12.2024

Abseits der Leinwand setzte sich Ryan Reynolds in den vergangenen Jahren für zahlreiche Hilfsprojekte in seinem Heimatland Kanada ein. Dieses Engagement wurde nun mit der höchsten kanadischen Auszeichnung für Zivilpersonen belohnt.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (48) wurde für seinen Einsatz ausgezeichnet. Wie der in Vancouver geborene Schauspieler stolz in einem Interview mit "People" verkündete, ist er neues Offiziersmitglied des "Order of Canada". "Heute wurde mir die unglaubliche Ehre zuteil, […] aufgenommen zu werden. Ich könnte diesen Moment nicht emotionaler und stolzer erleben. Ich bin so dankbar, Teil der sich ständig weiterentwickelnden kanadischen Geschichte zu sein", so Reynolds.

Zudem bedankte er sich bei "allen Menschen in ganz Kanada, die jeden Tag ohne Anerkennung oder Schulterklopfen anderen helfen". Reynolds witzelte, dass er "seine Offiziersmedaille in tausend kleine Stücke zerbrechen und teilen" wolle.

Auch auf seinem X-Account machte der 48-Jährige seine Dankbarkeit deutlich. "Kanada, du hast mir mehr gegeben, als ich jemals zurückzahlen kann. Vielen Dank für diese unglaubliche Ehre – ich verspreche, meine Kräfte für das Gute einzusetzen… Und für allgemeine Heiterkeit", schrieb Reynolds auf seinem Social-Media-Account.

Canada, you’ve given me more than I could ever repay. Thank you for this incredible honor—I promise to use my powers for good… and general whimsy. @GGCanada https://t.co/Phhkn56RJg — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 19, 2024

Höchste zivile Anerkennung in Reynolds' Heimatland

Der 'Oder of Canada' ist in Kanada die höchste Auszeichnung des Staates für eine Zivilperson und wird nach dem lateinischen Motto "Desiderantes meliorem patriam" (z. Dt.: "die ein besseres Vaterland begehren") verliehen. Der Orden, der am 1. Juli 1967 begründet wurde, umfasst drei Stufen: 'Companions of the Order of Canada', 'Officers of the Order of Canada' und 'Members of the Order of Canada'. 2020 zählte die Gesamtanzahl inklusive der verstorbenen kanadischen Ordensträger 500 Companions, 2.450 Officers und 4.727 Members.

Reynolds gehört zu den 88 neuen Offiziersmitgliedern des Ordens, die der Generalgouverneur von Kanada aufgrund von Vorschlägen aus der Bevölkerung ernennt. "Ryan Reynolds hat weltweit Zuschauer in seinen Bann gezogen, insbesondere als Autor, Produzent und Hauptdarsteller der erfolgreichen 'Deadpool'-Filme", heißt es auf der offiziellen Webseite. Reynolds habe sich in den vergangenen Jahren für "kanadische Organisationen wie Water First Education, Covenant House Vancouver und Sick Kids Foundation" engagiert, was das Land gestärkt habe.