Steht das Projekt vor dem Aus? Ryan Reynolds über „Free Guy“: Wird doch keine Fortsetzung erscheinen?

Ryan Reynolds auf einem Event im vergangenen Jahr. (wue/spot)

SpotOn News | 05.03.2023, 16:02 Uhr

Erst klang es danach, dass Ryan Reynolds' Action-Komödie "Free Guy" eine Fortsetzung erhalten soll. Doch ein Auftritt des Hollywood-Stars wirft Zweifel auf, ob tatsächlich ein Sequel erscheinen wird.

Ryan Reynolds (46) ist der Ansicht, dass nicht zu jedem Film eine Fortsetzung erscheinen muss.

Nach einem Auftritt des Hollywood-Stars auf dem „Just For Laughs“-Comedy-Festival in London scheint es nun ganz so, als ob die Zukunft eines zweiten „Free Guy“-Films noch sehr ungewiss ist.

Gibt es Pläne für eine Fortsetzung?

Der Schauspieler war in der Action-Komödie „Free Guy“ von Regisseur Shawn Levy (54) im Jahr 2021 nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen, sondern auch als Produzent beteiligt. Sein „Deadpool 2“-Co-Star Rob Delaney (46) habe ihn laut eines Berichts des Branchenmagazins „Variety“ auf dem Event gefragt, ob es denn Pläne für Fortsetzungen von Filmen gebe, die Reynolds produziert hat. Jener macht klar, dass er zwar daran interessiert sei, gab sich aber offenbar zwiespältig.

„Es gibt das Potenzial, ein Sequel zu ‚Free Guy‘ zu drehen, was Spaß machen würde. Ich würde es lieben“, habe Reynolds erklärt. „Aber muss denn alles verdammt nochmal eine Fortsetzung sein? Ich weiß es nicht.“ Manchmal sei es auch okay, einfach einen Film zu drehen, der gut ankomme – und dann gehe jeder nach Hause.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021

„Ich weiß es also nicht, wir sprechen noch darüber“

Der 46-Jährige hatte 2021 noch auf Twitter geschrieben, dass Disney an einer Fortsetzung interessiert sei. Drei Jahre lang habe er versucht, „Free Guy“ als neue Marke zu etablieren: „Disney hat heute bestätigt, dass sie offiziell eine Fortsetzung möchten. Woo hoo!“ Levy kommentierte mit einem „Yuuuuuuuup“. Nun erzählt Reynolds, man müsse dem Drang widerstehen, sofort zu sagen: „Oh, eine Fortsetzung wird den ersten [Film] validieren. Nein, der erste Film validiert den ersten und dann kannst du es dabei belassen. Ich weiß es also nicht, wir sprechen noch darüber.“

Neben Reynolds sind in der Komödie unter anderem auch Jodie Comer (29), Taika Waititi (47) und „Stranger Things„-Star Joe Keery (30) zu sehen. Guy (Reynolds) arbeitet als Angestellter einer Bank und trifft eines Tages die Frau seines Lebens (Comer). Er entdeckt, dass er ein nicht spielbarer Charakter in einem Videospiel ist und versucht zum Helden zu werden.