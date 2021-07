Ryan Reynolds über seine neue Sci-Fi-Komödie „Free Guy“

17.07.2021 18:45 Uhr

Ryan Reynolds erklärt, wieso er unbedingt mit der Veröffentlichung von "Free Guy" warten wollte.

Die Science-Fiction-Komödie „Free Guy“ wird am 12. August in die Kinos kommen, nachdem die Premiere davor bereits mehrere Male wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Dem Hollywood-Star war es sehr wichtig, dass die Zuschauer den Film im Kino statt zuhause genießen können.

Halbvolle Kinos haben keine große Wirkung

„Ich weiß, wie anders ein Film ist, wenn du ihn auf einer großen Leinwand mit 100 anderen Leuten anschaust, oder 200 oder 300 oder 400 oder 500 anderen Leuten. Es ist mit nichts zu vergleichen“, erklärt Ryan Reynolds im Gespräch mit dem „Total Film“-Magazin. „Diese gemeinschaftliche Erfahrung ist so wichtig für Leute. Und ich weiß, dass zumindest ich mich wieder nach dieser gemeinschaftlichen Erfahrung sehne nach diesem verrückten 2020 und 2021.“

Ryan Reynolds zweifelte an Verschiebung

Dabei seien ihm selbst Zweifel gekommen, ob es richtig war, die Veröffentlichung des Streifens zu verschieben. „Fühlte es sich wie ein Glücksspiel an, zu warten? Ja. Aber jeder einzige Film da draußen, egal ob groß oder klein, änderte sich auf irgendeine Weise. Natürlich machte ich mir Gedanken darüber“, offenbart der „Deadpool“-Darsteller.

Ryan Reynolds weiter: „Aber an einem gewissen Punkt sagst du ‚Ich will einfach, dass die Leute den Film sehen‘. Durch den Film fühlst du dich gut. Ich will, dass die Leute das erleben, weil es ein verdammt verrücktes halbes Jahrzehnt war. Lasst uns Spaß haben!“

In der Komödie wird der Schauspieler neben Jodie Comer und Taika Waititi zu sehen sein. (Bang/KT)