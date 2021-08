Ryan Reynolds und Blake Lively: Erster Auftritt seit zwei Jahren

Blake Lively und Ryan Reynolds auf dem roten Teppich in New York. (mia/spot)

04.08.2021 14:00 Uhr

Zwei Jahre ist der letzte Auftritt von Hollywoods Vorzeige-Pärchen Ryan Reynolds und Blake Lively auf dem roten Teppich schon her. Am Dienstag strahlten die beiden nun erstmals wieder gemeinsam um die Wette.

Blake Lively (33) und Ryan Reynolds (44) haben ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich seit zwei Jahren hingelegt. Nach 27 Monaten ohne neue Red-Carpet-Fotos hat sich das Paar nun bei der Premiere von Reynolds neuem Film „Free Guy“ am Dienstagabend in New York blicken lassen – und Köpfe verdreht.

Die zwei strahlten gut gelaunt um die Wette und bewiesen damit, dass ihre Ehe die Corona-Pandemie gut überstanden hat. Auch optisch hatten sie einiges zu bieten: Während der Schauspieler mit einem beigen Anzug und Karohemd recht schlicht für einen roten Teppich blieb, funkelte es bei Lively umso mehr.

Es glitzert, glänzt und schimmert bei Lively

Die ehemalige“Gossip Girl“-Darstellerin trug ein metallisch glänzendes, langes Kleid in pinkem Lila, mit freiem Rücken und gewagten Cutouts, sowohl an der Taille als auch im Dekolleté. Ihre Haare waren zu einem festen Zopf hochgebunden, das Make-up zurückhaltend, sodass das abenteuerliche Kleid noch besser zur Geltung kam.

Blake Lively und Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Der letzte Auftritt des Hollywood-Paares war im Mai 2019, als Lively zum ersten Mal ihren Babybauch präsentierte.