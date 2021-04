Ryan Reynolds und Blake Lively frotzeln sich nach der Corona-Impfung

Ryan Reynolds und Blake Lively sind geimpft und machen sich deswegen übereinander lustig. (ili/spot)

01.04.2021 16:37 Uhr

Ryan Reynolds und Blake Lively sind gegen Corona geimpft worden - für diese beiden eine Steilvorlage, um sich übereinander lustig zu machen.

Das Schauspielerehepaar Ryan Reynolds (44) und Blake Lively (33) ist am Mittwoch gegen Corona geimpft worden. Er zeigt ein Foto von sich mit rosa Mütze beim Piksen auf Instagram. „Endlich habe ich 5G“, scherzt er in Anspielung auf entsprechende Verschwörungstheorien. Doch damit nicht genug, der „Deadpool“-Star nutzte einmal mehr die Gelegenheit, sich auch über seine Ehefrau lustig zu machen. In einer Story zeigte er ein Doppelbild, auf dem er mit eben dieser rosa Mütze zu sehen ist und Blake Lively mit einem blauen Exemplar. „Wem steht es besser“, fragte er seine Follower. Diese stimmen ab… derzeit liegt er leicht vorne.

Steilvorlage für Balke Lively. Drei Stunden nach seinem ersten Post rächte sie sich mit einem subtilen Seitenhieb auf den Vater ihrer drei Kinder. Sie postete ein Foto von sich bei dem Impftermin auf ihrem Instagram-Account. „Such dir jemanden, der dich so ansieht, wie ich die heldenhafte Krankenschwester, die mich impft“, kommentierte sie ihr Strahlen, das sogar hinter der Maske zu erkennen ist.

Die US-Amerikanerin und der Kanadier sind seit 2012 verheiratet. Sie haben die drei Töchter James (geb. 2014), Inez (geb. 2016) und Betty (geb. 2019).