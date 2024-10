Zweites Vorhaben in Wrexham Ryan Reynolds und Rob McElhenney steigen in Bier-Unternehmen ein

Seit 2020 besitzen die Schauspieler den Fußballverein Wrexham AFC. (paf/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 15:15 Uhr

Ryan Reynolds und Rob McElhenney sind zu Miteigentümern einer Brauerei aufgestiegen. Zuvor kauften sie in derselben Stadt in Wales den Fußballclub Wrexham AFC. Mit ihrer neuen Investition gaben sie Anteile an dem Club ab.

Ryan Reynolds (48) und Rob McElhenney (47) haben ihre zweite gemeinsame Investition im walisischen Wrexham gewagt. Die Schauspieler sind der Mitteilung des Unternehmens zufolge nun Miteigentümer der Wrexham Lager Beer Company. Der 1882 gegründete Bierbrauer gehörte seit 2011 ausschließlich der Roberts-Familie.

Video News

Schauspieler verkaufen Anteile ihres Fußballclubs

Vor dem Investment kauften Reynolds und McElhenney 2020 den Fußballverein Wrexham AFC. Dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" zufolge sollen sie jetzt einen Anteil des Vereins an die New Yorker Allyn-Familie abgegeben haben. Wie das Medium berichtet, hätten Reynolds und McElhenney gleichzeitig in das Bier-Unternehmen investiert, um "den Club und seinen Einfluss zu vergrößern".

"Als Co-Vorsitzende des Wrexham AFC haben wir viel gelernt", zitierte der Bier-Betrieb die Schauspieler. "Die Verbindung zwischen Verein und Gemeinde, die Feinheiten der Abseitsregel und das gelegentliche Bedürfnis nach Bier – besonders nach Finanzsitzungen." Reynolds und McElhenney seien dem Statement nach voller Freude, als Teil des Bier-Unternehmens "das nächste Kapitel mitzuschreiben."

Gemeinsame Unternehmung mit der Allyn-Familie

Wie schon im Fußballverein sind sie in dem Vorhaben mit der Allyn-Familie verbunden. Die Schauspiel-Stars seien als Red Dragon Ventures in die Wrexham Lager Beer Company eingetreten, wie diese mitteilte. In einem Statement bestätigten die beiden "The Hollywood Reporter" zufolge, dass sie Red Dragon Ventures gemeinsam mit der Familie führen.

Weiter betonten Reynolds und McElhenney die "Intelligenz, Güte und Hingabe" der Allyns. "Sie sind genau die Art von Partnern, die wir für dieses großartige Vorhaben brauchen werden", führten sie aus. Eric Allyn, Manager des Büros der Allyn-Familie, wiederum nannte die Zusammenarbeit ein "Mittel, um in einen Weltklasse-Fußballverein und vor allem in die gastfreundliche Gemeinde Wrexham zu investieren". Der Fußballclub Wrexham AFC bekam 2022 seine eigene Serie "Welcome to Wrexham". Mittlerweile begleitet sie das Team aus der EFL League One bereits über drei Saisons.