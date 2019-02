Ryans Adams: Neues Album soll nach Vorwürfen (erstmal) nicht erscheinen

Samstag, 16. Februar 2019 13:16 Uhr

Veröffentlichung von Ryan-Adams-Album gestoppt. Sieben Frauen hatten dem Musiker unter anderem kontrollierendes Verhalten vorgeworfen. Nun wurde die Veröffentlichung seines neuen Albums „Big Colors“ vorerst gestoppt.

Nach Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten und Manipulation gegen den US-Musiker Ryan Adams ist die Veröffentlichung seines neuen Albums „Big Colors“ vorerst gestoppt worden. Hintergrund ist ein Bericht der „New York Times“, in dem sieben Frauen ihm unter anderem kontrollierendes Verhalten vorwerfen.

Quelle: instagram.com

Wird er in Deutschland auftreten?

Darunter ist auch Adams Ex-Frau Mandy Moore. „Big Colors“ sollte am 19. April auf Ryans eigenem Label Pax-Am erscheinen. Tickets zu Konzerten seiner Tournee, die den 44-Jährigen im Juni auch in fünf deutsche Städte führt, waren am Freitag nach wie vor verfügbar. (dpa/kt)