Musik S Club: Tournee wird nach Paul umbenannt

Rachel Stevens - January 2020 - Photoshot - Les Miserables Press Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 18:00 Uhr

Rachel Stevens hat das Gefühl, dass seit ihrer Blütezeit im S Club „keine Zeit vergangen ist“.

Die 45-jährige Popsängerin bereitet sich darauf vor, nächsten Monat mit den anderen ‚Reach‘-Hitmachern – die von 1999 bis 2003 erstmals eine Reihe von Hitsingles hatten – auf eine Reunion-Tour zu gehen. Nachdem Bandkollege Paul Cattermole Anfang dieses Jahres im Alter von 46 Jahren gestorben ist, hat die Gruppe beschlossen, die Show ‚Good Times Tour‘ zu nennen – zu Ehren eines Tracks, den er performen sollte.

Die Musikerin erzählte ‚The Mirror‘: „Es ist seltsam, weil so viel Zeit vergangen ist, aber wenn wir zusammen in einem Raum sind, gibt es so viele Erinnerungen und so viele Lacher und Witze, die wir von damals teilen. Es ist fast so, als wäre in gewisser Weise keine Zeit vergangen. Wir haben die Tour umbenannt. Es heißt die ‚Good Times Tour‘. Das war Pauls Solo-Song, von dem er eine akustische Version machen wollte, also hatten wir einfach das Gefühl, dass das so passend war. Paul begleitet uns bei so vielen Entscheidungen, die wir treffen. Wir denken an Paul und es gibt so viele Arten von Elementen, die mit ihm im Hinterkopf sind. Es wird auf jeden Fall ein riesiges Fest. Es macht so viel Spaß, so viel Freude, viele Erinnerungen, und es ist eine Hommage an ihn.“

Rachel wird auf der Tour von Jon Lee, Tina Barrett, Jo O’Meara und Bradley McIntosh begleitet, und obwohl Hannah Spearritt beschlossen hat, nach Pauls Tod aus der Show auszusteigen, wurde ihr die Tür offengelassen, um zur Band zurückzukehren, wann immer sie möchte. Rachel fügte hinzu: „Die Tür steht für Hannah immer offen, aber sie wird nicht auf der Tour sein!“