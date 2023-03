Im Sommer ist es so weit Es ist „chaotisch“: Olly Murs plant seinen wichtigsten Tag im Leben!

Olly Murs im Juli mit Benedict Cumberbatch in Wimbledon.

Bang Showbiz | 01.03.2023, 18:00 Uhr

Olly Murs erzählte, dass seine Hochzeitspläne „chaotisch“ seien.

Der 38-jährige Popsänger wird noch in diesem Jahr die 30-jährige Bodybuilderin Amelia Tank heiraten, musste die Hochzeit jedoch in seinem geschäftigen Tournee-Plan unterbringen.

„Der große Tag ist für den Sommer geplant“

Der Prominente verriet, dass er die gemeinsamen Flitterwochen mit seiner Partnerin noch nicht organisieren konnte, weil er kurz nach der Zeremonie seine „Marry Me“-Shows erneut aufnehmen müsse.

In einem Interview im Rahmen seines Auftritts in der UKTV-Show „This Morning“ verriet Murs: „Der große Tag ist für den Sommer geplant und wir haben uns irgendwie gedacht – nun, ich werde die Tournee am 28. April in Glasgow beginnen. Ich werde in der O2 in London spielen und all das und dann habe ich eine Pause für die Junggesellenabschiede, Junggesellinnenabschiede und für all das. Und dann wird die Hochzeit sein. Aber wir haben die Flitterwochen noch nicht organisiert, weil dann gehe ich im Juli oder August wieder auf Tournee, also ist es alles ein bisschen chaotisch! Aber wir werden versuchen, dass es funktioniert. Es wird großartig werden!“ Das „Marry Me“-Album des „Troublemaker“-Hitmachers war von seiner Verlobung mit Amelia inspiriert worden.