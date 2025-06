Stars Sabrina Carpenter, Daniel Radcliffe und weitere Stars unterstützen LGBTQ+-Community in eindringlichem Brief

Bang Showbiz | 03.06.2025, 18:00 Uhr

Sabrina Carpenter, Daniel Radcliffe und andere haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie LGBTQ+-Programme zur Suizidprävention von Jugendlichen unterstützen.

Die beiden Stars haben sich über 100 großen Hollywood-Namen – darunter Ariana Grande, Pedro Pascal und Jamie Lee Curtis – angeschlossen, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump für ihre Vorschläge kritisieren, die Finanzierung solcher Organisationen zu kürzen.

Ein von den Prominenten unterzeichneter Brief wurde von der gemeinnützigen Organisation The Trevor Project veröffentlicht, in dem Trump und der Kongress aufgefordert werden, „die Finanzierung der LGBTQ+ Youth Specialized Services der 988 Suicide Crisis Lifeline im Haushalt des Haushaltsjahres 2026 zu schützen“. In dem Brief heißt es: „Wir sind untröstlich über den Vorschlag, die Bundesmittel für die LGBTQ+ Youth Specialized Services der 988 Suicide Crisis Lifeline zu streichen – ein Schritt, der verheerende, lebensbedrohliche Folgen für junge Menschen im ganzen Land haben wird. Als Künstler*innen, Schöpfer*innen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens tragen unsere Plattformen Verantwortung. Und heute ist diese Verantwortung klar: Wir müssen unsere Stimme erheben, um die psychische Gesundheit und das Leben von LGBTQ+-Jugendlichen zu schützen. Wir werden nicht schweigen.“

Zu den weiteren Stars, die den Brief unterzeichnet haben, gehören Sarah Paulson, Cara Delevingne, Dua Lipa, Paul Feig, Alan Cumming, Diplo, Orville Peck, Dwyane Wade, Noah Cyrus, Paris Hilton und viele mehr. In der Mitteilung heißt es weiter: „Hier geht es um Menschen, nicht um Politik. In einer Zeit tiefer Spaltung sollten wir uns als Menschen darauf einigen: Kein junger Mensch sollte in seinem dunkelsten Moment ohne Hilfe bleiben.“