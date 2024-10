Film Sabrina Carpenter: Wird sie Teil von ‚Mamma Mia 3‘? Amanda Seyfried hofft, dass Sabrina Carpenter sich der Besetzung des nächsten ‚Mamma Mia!‘-Films anschließen wird. Die 38-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Sophie in dem Musicalfilm von 2008 und dessen Fortsetzung ‚Here We Go Again‘ 10 Jahre später. Seyfried hat nun verraten, dass sie die 25-Jährige im dritten Film sehen möchte, falls dieser jemals gedreht […]