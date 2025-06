Musik Sabrina Carpenter: Handyverbot auf ihren Konzerten?

Sabrina Carpenter at Met Gala 2025 May in NY - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 11:00 Uhr

Sabrina Carpenter würde ein Handyverbot bei ihren Auftritten absolut in Betracht ziehen.

Die 26-jährige Sängerin hat sich von einem Silk Sonic-Konzert in Las Vegas inspirieren lassen, bei dem die Geräte der Fans weggesperrt wurden, und war begeistert von der „wunderschönen“ Atmosphäre, die dadurch entstand.

Auf die Frage, ob sie ähnliche Maßnahmen wie Silk Sonic, Adele und Madonna in Erwägung ziehe, sagte sie dem Magazin ‚Rolling Stone‘: „Das wird meine Fans ehrlich gesagt verärgern, aber absolut. Denn ich habe mir Silk Sonic in Vegas angesehen und sie haben mein Telefon gesperrt. Ich habe noch nie ein besseres Erlebnis bei einem Konzert gehabt. Ich habe mich wirklich in die 70er Jahre zurückversetzt gefühlt. […] Ich fühlte mich wirklich, als wäre ich dort gewesen. Alle singen, tanzen, schauen sich an und lachen. Es hat sich wirklich, wirklich schön angefühlt.“

Die ‚Manchild‘-Hitmacherin wies darauf hin, dass es sich für ihre Generation „super normal“ anfühle, wenn bei Konzerten Telefone hochgehalten werden. Sie fügte hinzu: „Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Leute iPhones bei Konzerten haben. Es fühlt sich für mich leider super normal an. Ich kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie Erinnerungen haben wollen.“