Musik Sabrina Carpenter teilt mit ‚Manchild‘ gegen Ex Barry Keoghan aus

Barry Keoghan and Sabrina Carpenter - May 2024 - Met Gala - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 18:00 Uhr

Sabrina Carpenter wird bald den neuen Song ‚Manchild‘ veröffentlichen, der sich anscheinend an ihren Ex-Freund Barry Keoghan richtet.

Die ‚Espresso‘-Hitmacherin (26) teilte auf Instagram einen Clip, in dem sie in einer frechen Jeans-Hotpants per Anhalter unterwegs ist, um den neuen Track anzukündigen, der am Donnerstag (05. Juni) erscheint.

Obwohl sie den Namen des 32-jährigen ‚Saltburn‘-Schauspielers nicht nannte, deutete sie in der Bildunterschrift an: „Hier geht es um dich!! ‚Manchild‘ erscheint diesen Donnerstag, den 6.5.“

Die Ex-Partner wurden Ende 2023 erstmals miteinander in Verbindung gebracht und machten ihre Beziehung auf der Met Gala im Mai 2024 öffentlich, bevor sie sich im Dezember 2024 schon wieder trennten. Der neue Song folgt auf Sabrinas Grammy-prämiertes Album ‚Short n‘ Sweet‘ aus dem Jahr 2024, auf das im Februar die Deluxe-Edition folgte, die ein Duett von ‚Please Please Please‘ mit Dolly Parton und einen neuen Song namens ‚Busy Woman‘ enthielt.

Außerdem ist die Popsängerin gerade für die Hauptrolle in ‚Mamma Mia! 3‘ im Gespräch. Produzentin Judy Craymer wünscht sich die ‚Taste‘-Hitmacherin für die Hauptrolle im dritten Film, der auf dem gleichnamigen ABBA-Musical basiert, in einer Rolle, die mit der verstorbenen Donna Sheridan-Carmichael (gespielt von Meryl Streep) verbunden ist. Craymer sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Sie wäre eine Göttin oder eine Verwandte, die Meryl Streep sehr ähnlich sehen würde.“ Sabrina ist bekannt dafür, ein großer Fan von ABBA zu sein und hat auf ihrer ‚Short n‘ Sweet Tour‘ einige der legendären Hits der schwedischen Gruppe performt. Die Chancen stehen also gut, dass sie zu dem Projekt Ja sagen wird.