Musik Sabrina Carpenter wird eine zweite Show im Londoner Hyde Park headlinen

Sabrina Carpenter - February 2025 - BST Hyde Park Announcement - Outside BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 18:00 Uhr

Sabrina Carpenter wird eine zweite Show beim Londoner BST Hyde Park-Festival headlinen.

Die ‚Espresso‘-Hitmakerin wird am Sonntag, den 6. Juli, eine zweite große Nacht an dem Londoner Veranstaltungsort spielen, nach ihrem ausverkauften Auftritt am Samstag, den 5. Juli. Sabrina wird bei ihrem zweiten Auftritt von den Special Guests Clairo und Olivia Dean unterstützt, aber ein vollständiges Line-up wurde noch nicht bekannt gegeben. Tickets gehen am Montag, den 24. Februar, um 10 Uhr in den allgemeinen Verkauf.

Alternativ können Amex-Kunden ab dem gleichen Zeitpunkt schon am Mittwoch (19. Februar) auf den Vorverkauf zugreifen, während ein Fanclub-Vorverkauf für die Künstler um 10 Uhr am Freitag (21.02.25) beginnt. Ein Ankündigungsbeitrag zu dem Event auf Instagram lautet: „Aufgrund der enormen Nachfrage freuen wir uns, bekannt zu geben, dass @sabrinacarpenter sich auch am Sonntag, den 6. Juli, für eine zusätzliche Show bei American Express präsentiert @bsthydepark zu uns gesellen wird.“ Sabrina wird in diesem Jahr beim American Express präsentiert BST Hyde Park zusammen mit Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Jeff Lynnes ELO in ihrem Abschiedskonzert und Zach Bryan, der aufgrund der phänomenalen Nachfrage ebenfalls zweimal auftreten wird, das Festival leiten.

Das zusätzliche Konzert der ‚Taste‘-Sängerin wurde bekannt gegeben, nachdem Hugh Jackman seine geplante Top-Performance „wegen eines unvorhergesehenen Konflikts in (seinem) Zeitplan“ abgesagt hat.

Sabrina gewann zuletzt zwei Grammy Awards bei der Zeremonie Anfang dieses Monats und war überrascht, den Preis für das Beste Pop-Vokalalbum für ihr Album ‚Short n‘ Sweet‘ vor „einigen ihrer Lieblingskünstler der Welt“ zu gewinnen. Die 25-jährige Sängerin sagte: „Hallo. Ich bin immer noch außer Atem von der Performance, also habe ich wirklich nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Alle diese Nominierten auf dem Bildschirm sind einige meiner Lieblingskünstler der Welt. Das ist mein erster Grammy, also, wow, ich werde weinen.“