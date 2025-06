Film Sadie Stanley fand Arbeit mit Joshua Jackson an ‚Karate Kid‘ sehr natürlich

Sadie Stanley - May 2025 - KARATE KID: LEGENDS World Premiere - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 09:00 Uhr

Sadie Stanley fand es „sehr natürlich“, mit Joshua Jackson an ‚Karate Kid: Legends‘ zu arbeiten.

Die 23-jährige Schauspielerin spielt die Tochter von Jacksons Figur in dem mittlerweile sechsten Teil der Martial-Arts-Franchise. Sie glaubt, dass sie sich am Anfang so gut verstanden haben, weil er auch im echten Leben Vater ist.

Sie erzählte ScreenRant: „Dieser Prozess war sehr natürlich. Als wir ankamen, bekamen wir Mittagessen, hingen ein bisschen zusammen und lernten uns einfach kennen. „Er hat eine eigene Tochter, Juno, die entzückend ist, und er ist so ein Vater. Er redet ständig von ihr, schwärmt von ihr, zeigt Bilder, spricht darüber, worauf sie in diesen Tagen steht und wie sie ist. Er hat ganz offensichtlich so eine Vater-Energie.“ Die ‚Kim Possible‘-Darstellerin merkte auch an, dass ihre Figur Mia ihren Vater während der gesamten Geschichte des Films „sehr beschützend“ gegenübersteht. Sie fügte hinzu: „Natürlich beschützt Mia ihren Vater ein wenig. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie jung war, und das zwingt einen wirklich, schnell erwachsen zu werden, wenn man in diesem Alter ist. Sie hat nur ihren Vater. Es sind nur die beiden gegen die Welt, die in dieser Pizzeria arbeiten und versuchen, über die Runden zu kommen. Ich denke, das beeinflusst definitiv ihre Beziehungen zu anderen Menschen.“

In dem Film beginnt Mia eine Beziehung mit Ben Wangs Figur des Li Fong und merkt an, dass dies einer der Wendepunkte für ihren Vater auf der Leinwand war, weil es eine „Herausforderung“ in seinem eigenen Leben darstellte. Sie sagte: „Ich denke, wenn sie Li trifft, hält sie ihm wirklich einen Spiegel vor und fordert ihn heraus, ehrlicher mit sich selbst und mit anderen zu sein. Sie sieht wirklich sein Potenzial, bevor er es vollständig in sich selbst sieht.“