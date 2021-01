16.01.2021 12:12 Uhr

Sänger Maluma ist erster Mann auf dem Cover der „Elle“

Der kolumbianische Reggaeton-Sänger Maluma ist der erste Mann auf der Titelseite der Modezeitschrift "Elle". Bei Instagram bedankt er sich für diese Ehre.

Der südamerikanische Megastar Maluma (26, „Parce“) ist der erste Mann, der solo auf dem Cover der US-Ausgabe der Modezeitschrift „Elle“ zu sehen ist. Der kolumbianische Reggaeton-Sänger fühlt sich geehrt und bedankt sich auf Instagram, wo er derzeit mehr als 56,7 Millionen Abonnenten besitzt.

„Sehr positive“ Erfahrung

„Danke US-‚Elle‘, dass ihr mich zum ersten Mann auf dem Titelblatt des Magazins gemacht habt, das bedeutet mir sehr vielllll“, freut sich Maluma. „Natürlich war 2020 für uns alle ein sehr schwieriges Jahr, aber für mich fühlt es sich so an, als ob es bisher mein bestes Jahr war – sowohl musikalisch als auch künstlerisch und persönlich“, erklärt der Sänger in der dazugehörigen Cover-Story.

Für Maluma sei es eine „sehr positive“ Erfahrung gewesen, wieder längere Zeit in Kolumbien verbringen zu können und nicht auf Tour zu sein. „Ich fühle mich wieder sehr mit mir selbst verbunden“, erklärt der 26-Jährige. Demnächst wird der Sänger auch als Schauspieler an der Seite von Jennifer Lopez (51, „Let’s get loud“) zu sehen sein. Die Veröffentlichung ihres gemeinsamen Films „Marry Me“ ist für Mai 2021 geplant.

(wue/spot)