Superstar gibt Gesundheits-Update Sängerin Adele über Ohrinfektion: „Schlimmer als eine Geburt“

Kann nicht mehr gut hören, dafür um so besser singen: Sängerin Adele (tj/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 23:06 Uhr

Bei einem Konzert in Las Vegas berichtete die britische Sängerin Adele über eine schlimme Ohrenentzündung, die sie fast an den Rand des Wahnsinns brachte.

Derzeit absolviert die britische Sängerin Adele (36) ihre letzten Shows im "Caesars Palace" in Las Vegas, nachdem sie im August ganze zehn Konzerte in Folge in der bayerischen Landeshauptstadt München hinter sich gebracht hatte. Wie sie ihren Fans nun bei einem ihrer Auftritte verriet, zog sie sich in Bayern eine schlimme Ohrinfektion zu, die zu den schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens zählte.

"Es war schlimmer als eine Geburt"

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, erzählte Adele bei ihrem jüngsten "Weekends With Adele"-Auftritt in der amerikanischen Wüsten- und Entertainment-Stadt: "Ich habe eine Ohrenentzündung, was ziemlich übel ist". Und sie ergänzte: "Ich habe noch nie zuvor eine gehabt. Es ist das Schmerzhafteste, was mir je passiert ist – es war schlimmer als eine Geburt."

Die Schmerzen seien kurz nach ihrer Konzertreihe in München aufgetreten. Dass sich ihre Leiden danach in die Länge zogen, habe vor allem an einer anfänglich falschen Medikation gelegen. "Ich habe ein paar Tage lang die falschen Antibiotika bekommen", so die Sängerin, "dann haben sie es geschafft, mir eines zu geben, das zu wirken begann". Das Ganze sei wirklich schlimm gewesen: "Ich wollte mir ein paar Mal das Ohr abhacken."

Mittlerweile habe sie allerdings keine Schmerzen mehr, was sie sehr erfreue, allerdings sei sie auf dem linken Ohr immer noch "ein bisschen taub". Trotzdem wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, deswegen die "verdammte Show" abzusagen und ihre Fans zu enttäuschen. Singen könne sie schließlich immer noch.