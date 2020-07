Freitag, 24. Juli 2020 20:35 Uhr

Sängerin Ciara und Football-Profi Russell Wilson: Das Baby ist da!

Sängerin Ciara und ihr Ehemann Russell Wilson haben auf Instagram die Geburt ihres Sohnes verkündet. In einem Clip singt Ciara ihrem Nachwuchs ein besonderes Ständchen.

Sängerin Ciara (34, „Oh“) und ihr Ehemann, US-Football-Profi Russell Wilson (31) feiern die Geburt ihres Sohnes auf Instagram. „Happy Birthday, Win! Mama und Papa lieben dich“, schreibt die Sängerin in einem Post und verrät neben dem Geburtsdatum (23. Juli) auch den vollständigen Namen ihres dritten Kindes: Win Harrison Wilson. In dem Posting veröffentlichte die frischgebackene Mutter einen kurzen Clip, in dem sie mit Mundschutz noch im Kreißsaal ihrem Sohn ein gefühlvolles Geburtstagsständchen singt.

Erstes Selfie mit dem Neuzugang

Russell Wilson hingegen postete ein erstes Selfie zu dritt. Der kleine Win liegt dabei auf der Brust seiner Mutter, während seine Eltern glücklich in die Kamera strahlen. Das Paar ist seit 2016 verheiratet. 2017 begrüßten sie ihre erste gemeinsame Tochter, Sienna Princess. Sohn Future Zahir (geb. 2015) brachte Ciara mit in die Ehe, er stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Future (36).

Quelle: instagram.com

Quelle: instagram.com

(jom/spot)